En directo SPORT
COPA DEL REY
Atlètic Lleida - Espanyol, en directo: primera ronda de Copa del Rey en vivo
Los pericos debutan en el certamen visitando el Camp d'Esports. Sigue el minuto a minuto en SPORT
Xavi Turu
MIN. 19, ATL 1-1 ESP
Los buscó el Espanyol con una falta lateral lanzada por Terrats que despejó a córner la zaga local.
Jornada copera
Estos son los resultados después de los primeros 15 minutos de juego:
Palma del Río 0-1 Betis
Sámano 1-1 Deportivo
Estepona 0-1 Málaga
Atlético Antoniano 0-0Castellón
Murcia 0-0 Antequera
MIN. 15, ATL 1-1 ESP
Se defiende bien el Atlètic Lleida ante un Espanyol que busca salir a la contra para volver a ponerse por delante en el luminoso.
MIN. 12, ATL 1-1 ESP
Tras el tanto del empate, el conjunto de Gabri está un poco más cómodo sobre el verde. Los locales han dejado atrás los nervios iniciales y están jugando de tú a tú al Espanyol.
Palma del Río-Betis
A los diez minutos de partido, el Betis se ha adelantado en el marcador con un tanto de Riquelme después de una buena asistencia de Bakambu.
MIN. 10, ATL 1-1 ESP
Ha empezado con mucho ritmo el partido entre los dos conjuntos y con goles muy rápidos. Ritmo frenético en estos primeros compases de partido entre ilerdenses y pericos.
MIN. 7, ATL 1-1 ESP
¡¡Goooool del Atlètic Lleida!! Error incompresible del portero del Espanyol, que se le escapa la pelota en un balón fácil para blocar, y One que estaba muy atento empata el partido para los de la Terra Ferma.
MIN. 5, ATL 0-1 ESP
Sube el ritmo de juego el Lleida que busca su juego ofensivo a través del juego por las bandas.
MIN. 4, ATL 0-1 ESP
Kike García coge la responsabilidad desde los once metros y marca el primero para los pericos. Se adelanta el Espanyol desde el punto de penalti antes de los cinco minutos de juego.
MIN. 3, ATL 0-0 ESP
¡¡Penalti para el Espanyol!!
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- El Dr. Ripoll, traumatólogo, explica cómo está afectando la pubalgia a Lamine Yamal: 'Puede llegar a provocar un bloqueo articular
- Comunicado oficial del Barça sobre la lesión de Pedri
- El Barça empieza a poner freno a Lamine Yamal
- Luis Enrique, un salvavidas para Vinícius Jr.
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- Lamine y la pubalgia: 'Es una lesión con la que hay que convivir
- Los castigados por la tangana del clásico con Lunin en cabeza