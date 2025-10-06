Atlètic Lleida y Constància, rivales de Espanyol y Girona en la Copa

El Espanyol y el Girona conocieron este lunes a sus primeros rivales en la Copa del Rey. El cuadro de Manolo González deberá viajar a Lleida, mientras que los de Míchel se trasladarán hasta Inca (Mallorca), en una eliminatoria a partido único en el campo del equipo de menor categoría.

El Atlètic Lleida, cuyo próximo partido es frente al Espanyol B, será el rival de los de Manolo González en la primera ronda de la Copa del Rey, que se disputará entre el 28 y el 30 de octubre. El Camp d'Esports acogerá un duelo que el club leridano -en descenso en estos momentos en el Grupo 3 de Segunda Federación- define como "una cita histórica para el club y para la ciudad".

"Estoy muy contento, para el Atlètic Lleida es una suerte poder disputar la Copa del Rey por primera vez en su historia. Viene el Espanyol, lo tenemos a hora y media de casa y tenemos muchas casa", aseguró en la sede de la RFEF Juan Agüero, delantero y goleador del equipo de Lleida.

Las fechas en las que podría disputarse el partido coinciden con la celebración del 125 aniversario del RCD Espanyol, que tendrá lugar el martes 28 de octubre, por lo que podría convertirse en un encuentro simbólico con el que celebrar un hito histórico.

Por su parte, al Girona le tocará viajar a la isla de Mallorca, donde visitará al CE Constancia de Tercera Federación. El cuadro balear, cuarto y en posiciones de play-off de ascenso, acogerá en su feudo una eliminatoria que para nada es inédita.

Girona y Constancia se han visto las caras en el pasado en hasta 24 ocasiones, la última hace casi 40 años, con un balance de 12 victorias para los catalanes, 3 empates y 9 triunfos para los baleares.

En cuanto al resto de equipos catalanes, el Sant Andreu rebiriá en el Narcís Sala al CD Teruel, el Nàstic se medirá a domicilio al Atlético Baleares, el Sabadell visitará al Poblense y Reus FC Reddis y Europa se verán las caras en el otro derbi catalán de la primera ronda copera. Además, el Andorra viajará a Navarra para enfrentarse al Valle de Egüés.