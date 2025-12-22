Athletic Club - Espanyol, en directo: resultado, goles y última hora del partido de LaLiga EA Sports

Athletic (1-1) Espanyol I Media parte

Primera parte espectacular. Con un Athletic Club presionado y mordiendo muy arriba a los pericos, sin dejar salir con el balón controlado a los de Manolo González. Los de Valverde han tenido varias ocasiones claras pero se han topado con un excelente Dimitrovic. Los pericos, lejos de arrugarse, están peleando e igualando la intensidad de los locales y, cuando pueden, tienen las ideas muy claras con balón y han sido capaces de crear peligro a la defensa del Athletic.