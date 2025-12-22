En directo
LALIGA
Athletic Club - Espanyol, en directo: resultado, goles y última hora del partido de LaLiga EA Sports
Sigue en directo el partido de la 17ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025/26
Sergi Bescós I Lázaro
Athletic (1-2) Espanyol I Min 52
¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL DE PERE MILLAAA! Qué bien lo hizo Dolan por banda derecha. Gran centro del inglés al área local y Pere Milla consigue rematar al primer toque y anotar el 1-2 para los pericos.
Athletic (1-1) Espanyol I Min 50
Los leones no le dan ningún respiro a los pericos. Sin pausa el Athletic que quiere el segundo.
Athletic (1-1) Espanyol I Min 49
Primeros movimientos en el banquillo de Valverde. Salen a calentar varios jugadores del Athletic.
Athletic (1-1) Espanyol I Min 48
Insiste el Athletic que está cerrando al Espanyol en su área. Lo intento Iñaki con un centro por la derecha pero estuvo muy bien posicionada la defensa perica.
Athletic (1-1) Espanyol I Min 47
Saque de esquina para los leones. Misma tónica que la primera parte con mucha intensidad y presión por parte del Athletic.
Athletic (1-1) Espanyol I Min 46
Parece que por el momento no tenemos cambios en los dos onces. No hay cambios en los dos equipos.
Athletic (1-1) Espanyol I Min 45
¡Empieza la segunda parte!
Athletic (1-1) Espanyol I Media Parte
Veremos cómo afecta el factor físico en esta segunda parte. Recordemos que el Athletic viene de jugar una prórroga en su partido de Copa del Rey el pasado jueves.
Athletic (1-1) Espanyol I Media parte
Primera parte espectacular. Con un Athletic Club presionado y mordiendo muy arriba a los pericos, sin dejar salir con el balón controlado a los de Manolo González. Los de Valverde han tenido varias ocasiones claras pero se han topado con un excelente Dimitrovic. Los pericos, lejos de arrugarse, están peleando e igualando la intensidad de los locales y, cuando pueden, tienen las ideas muy claras con balón y han sido capaces de crear peligro a la defensa del Athletic.
Athletic (1-1) Espanyol I Media Parte
¡Finaaaaaal de los primeros 45 minutos! Qué primera parte más espectacular acabamos de ver en San Mamés. Partido de máxima intensidad, donde nadie regala nada y los dos equipos están luchando con todo lo que tienen.
