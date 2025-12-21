Athletic Club de Bilbao - Espanyol: A qué hora y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club de Bilbao y Espanyol se enfrentan este lunes 22 de diciembre en San Mamés en el partido de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club de Bilbao - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.

Aunque nunca parece un buen momento medirse al Athletic Club a domicilio, el conjunto blanquiazul visita San Mamés en una excepcional racha de cuatro victorias seguidas (Sevilla, Celta de Vigo, Rayo Vallecano y Getafe). Situados en la quinta posición de la tabla con 30 puntos, los de Manolos González buscan asentarse en las posiciones europeas.

Para asaltar San Mamés, el técnico perico no podrá contra con Javi Puado y Ramon Terrats, por lesión, ni con Pickel, que se encuentra en la Copa África con la República Democrática del Congo. En cambio, recupera una pieza muy importante como es Tyrhys Dolan, que se perdió el enfrentamiento contra el Getafe por sanción.

Por su parte, el Athletic no atraviesa su mejor momento. Los 'leones' suman dos triunfos y tres derrotas en los últimos compromisos ligueros y necesitan revertir esta situación con una victoria junto a su gente. Valverde cuenta con ausencias sensibles como las de Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, aunque seguirá disponiendo de jugadores de primer nivel como Nico e Iñaki Williams.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Espanyol, correspondiente a la 17ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el lunes 22 de diciembre a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.