El Arsenal ya tiene 'vía libre' para fichar a Joan García

Uno de los grandes protagonistas del mercado en clave 'perica' es Joan García. El guardameta ha estado en la rampa de salida durante gran parte del verano y, como no podía ser de otra manera, su futuro está más en el aire que nunca en este tramo final de mercado. El jugador, por otro lado, es ajeno a los rumores y disputó el partido del pasado miércoles ante el Atlético de Madrid.

El de Sallent realizó un encuentro más que notable en el Cívitas Metropolitano. El meritorio punto que logró sumar el Espanyol como visitante no se podría entender sin la actuación de su guardameta. Joan García terminó el partido con siete paradas en total, siendo sólido en todo momento y en un escenario que no era nada fácil. El conjunto blanquiazul aterrizaba con muchas dudas y sin haber sumado ningún punto, mientras que en la capital madrileña llegaban al encuentro con la moral por las nubes después de ganar su último partido ante el Girona por tres goles a cero.

"CREO QUE NO VA A SALIR"

Manolo González, tras finalizar el partido, fue preguntado por la figura del portero y su posible fichaje por el Arsenal. El técnico se mostró optimista con la continuidad de Joan García: "Si te digo la verdad, creo que no va a salir. Es lo que creo y contemplo. Yo veo muy difícil que ningún equipo pagué los 30 millones. Es complicado que se pague. Voy a intentar que no. Estoy muy contento con él, muy orgulloso con el trabajo que hace y creo que no va a salir. Si llega un equipo y paga la cláusula no puedes hacer nada. Yo pienso que no se marchará. Es un lujo tener un jugador como él", explicó.

RAMSDALE PONE RUMBO AL SOUTHAMPTON

Se presenta horas muy frenéticas en las oficinas del Espanyol. El Arsenal sigue apretando por el fichaje y, tras la inminente salida de Ramsdale, el conjunto londinense ya tiene 'vía libre' para incorporar al guardameta. Aaron Ramsdale firmará este jueves su incorporación por el Southampton a cambio de 21,3 millones de euros fijos, más 7,1 en variables. Con la salida del portero y el dinero recibido, el conjunto de Mikel Arteta irá con todo a por el guardameta perico.

En el Espanyol siguen siendo claros. Si el Arsenal quiere hacerse con los servicios de Joan García, el club londinense deberá abonar la cláusula del jugador, que desde el 15 de agosto pasó a ser de 30 millones de euros.

El fantástico partido que disputó Joan García en el Cívitas Metropolitano podría ser el último recuerdo que tengan los pericos de su portero vestido de blanquiazul. Manolo González cree en su continuidad, pero la salida de Ramsdale rumbo al Southampton puede acelerar la operación.