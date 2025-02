El Arsenal no se olvida de Joan García

El futuro de Joan García sigue estando en el aire en el RCD Espanyol. El guardameta de Sallent se ha ganado a pulso ser considerado uno de los mejores porteros del campeonato tras una primera parte de la temporada que ha despertado el interés en el mercado internacional. Joan, con contrato hasta 2028, podría convertirse en la esperada gran ventana del verano mientras equipos como el Arsenal no pierden detalle a su crecimiento.

El guardameta gusta mucho a Mikel Arteta, que ya intentó su fichaje el verano pasado sin éxito. El Espanyol se mostró rígido en su postura; sin el pago íntegro de la cláusula de 30 millones de euros, Joan García no iba a abandonar la disciplina del Espanyol. Los pericos consiguieron espantar los fantasmas gunners, aunque el interés del Arsenal sigue estando presente.

El Arsenal no pierde el rastro

Según informa The Athletic, responsables del Arsenal aprovecharon su viaje a España con motivo del partido en Montilivi contra el Girona para reunirse con los representantes del jugador, para volver a mostrar su interés en hacerse con el portero este próximo verano. El acuerdo verbal con el de Sallent no supondría un problema, ya que los gunners tuvieron siempre la predisposición de Joan para poner rumbo al Norte de Londres la temporada pasada.

Arteta, que finalmente terminó conformándose con la cesión de Neto hasta final de temporada, volverá a la carga a por el jugador una vez finalice la presente campaña. El Espanyol, por su parte, no se moverá de su postura inicial que exige el pago íntegro de la cláusula de rescisión para que Joan abandone la disciplina perica durante el verano.

Una venta necesaria

La venta del portero podría ser significar la tan esperada gran venta del Espanyol en el mercado. Después de tres mercados sin gastar dinero, los pericos necesitan liquidez para acometer la renovación de una plantilla plagada de cedidos que terminan contrato en verano. Joan sería una venta dolorosa, pero a su vez necesaria para una entidad que se ahoga por la nefasta situación económica que atraviesa.

La confianza de la dirección deportiva encabezada por Fran Garagarza fue clave para que el portero renovase por el club perico cuando no disponía de minutos con el primer equipo. El club confiaba en las habilidades bajo palos del de Sallent y la apuesta por el jugador no solamente ha terminado siendo rentable en lo deportivo, sino también en lo económico. Sus recientes actuaciones milagrosas contra Sevilla o Real Madrid han puesto al Espanyol fuera de posiciones de descenso, un gran momento de forma que no se entendería sin el buen hacer de Joan. Su futuro sigue siendo una incógnita, aunque hasta entonces el Espanyol será quien disfrute bajo palos de uno de los mejores guardametas del campeonato español.