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Arévalo e Ilias Akhomach, otras opciones en la agenda perica

El Espanyol sigue explorando alternativas para poder sustituir a Kike García

Rayo Vallecano - AEK Athens | El gol de Ilias Akhomach

Rayo Vallecano - AEK Athens | El gol de Ilias Akhomach

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

Días de ajetreo en las oficinas pericas de Cornellà-El Prat. Los dirigentes del RCD Espanyol siguen explorando el mercado para poder encontrar una alternativa de garantías a la lesión de larga duración de Kike García. Por ahora, las opciones de la 'casa' pasan por Roberto Fernández y apostar por Marcos Fernández, cedido el pasado curso en el Ceuta. Pero no se cierra la puerta a otras incorporaciones.

Según apunta 'Pericos Marca', surge con fuerza el nombre del delantero ecuatoriano Jéremy Arévalo, de 21 años, y propiedad del Stuttgart de la Bundesliga. El joven futbolista, que deslumbró la pasada temporada a las filas del Racing de Santander en LaLiga Hypermotion, la segunda división española, hizo las maletas dirección a Alemania en enero tras el pago de su cláusula de rescisión de 7 millones de euros. A pesar de eso, no ha acabado de ser importante en el equipo y solo ha disputado 32 minutos repartidos en siete partidos.

Por ahora, no existe oferta formal sobre la mesa y solo se ha realizado un primer contacto, pero es un perfil que encaja en la dirección deportiva y en los planes de Manolo González para la delantera este curso. Sin embargo, según apunta 'La Grada', el Espanyol tendrá competencia: Getafe y Alavés también han preguntado por él.

Ilias AKhomach, jugador del Villarreal

Ilias AKhomach, jugador del Villarreal / 'X'

Además de Arévalo, Monchi tiene en su libreta apuntado otro nombre que ya conoce bien la ciudad: Ilias Akhomach. Acorde a la información de 'AS' el hispanomarroquí, propiedad del Villarreal, ha sido una de las alternativas durante tiempo para el dirigente, pero tampoco está solo en la puja: el Olympique de Marsella también le sigue y podría apostar por su incorporación.

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Con ellos, el Espanyol culminaría un mercado de fichajes con varios nombres. Tras los fichajes de Álex Calatrava, Gabriel Moscardo, Quilindschy Hartman y Unai Núñez, además del regreso de cesión de Marcos Fernández, estas últimas horas ha surgido con fuerza el interés perico por el mediocentro franco-marfileño del Inter de Milán, Issiaka Kamate.

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