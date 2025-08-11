Antoniu Roca se suma a la causa: "Quiero dar un pasito más"

Ya falta menos para el arranque de una nueva temporada ilusionante para el RCD Espanyol. El equipo perico se ha reforzado con garantías este verano para evitar una situación como la vivida hace unos meses peleando por la salvación hasta el último partido. Tras una pretemporada donde el equipo ha demostrado todo su potencial, los blanquiazules se sienten preparados para afrontar el primer encuentro liguero contra el Atlético de Madrid en el RCDE Stadium.

A escasos días de la primera prueba de fuego para el Espanyol, el club ha compartido unas interesantes declaraciones de Antoniu Roca donde el canterano perico ha repasado las sensaciones de sus compañeros estas últimas semanas. "Estamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Nos hemos estado preparando toda esta pretemporada para que llegase todo este momento. Con ganas de que llegue el domingo", confiesa el canterano perico.

Un equipo en crecimiento

Además de las buenas sensaciones esta pretemporada, los resultados también han ayudado a un equipo que sigue una línea ascendente: "Trabajamos para coger sensaciones, sobre todo en pretemporada, pero si además los resultados acompañan y encima haces las cosas bien, es importante para llegar con buenas sensaciones", desvela el jugador blanquiazul.

De cara a lo que se puede esperar del Espanyol esta temporada, el canterano perico confía en que el equipo siga creciendo: "La base del equipo se mantiene, también el cuerpo técnico... eso ayuda a mantener las bases del año pasado. Eso seguro que nos ayudará, además los fichajes nos aportarán mucho", confiesa. "Se han adaptado muy bien. Con el bloque que teníamos el año pasado más los fichajes, haremos un buen papel".

En el terreno personal, el blanquiazul se siente preparado para ir más allá este curso. Después de disputar 26 partidos con Manolo González a los mandos, Antoniu quiere convertirse en un jugador importante que ayude al equipo a conseguir sus objetivos: "Me encuentro con muchas ganas, quiero dar un pasito más y ayudar al equipo lo máximo posible", explica el canterano con una sonrisa.

Sobre el papel fundamental de la afición, Antoniu Roca tiene claro que los pericos volverán a estar del lado del equipo una temporada más: "Sabemos que casi todos los abonados se han mantenido. La afición es muy importante para nosotros y estoy seguro de que nos ayudarán a hacer otro año bonito".