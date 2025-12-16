Antoniu Roca pide salir del Espanyol

En medio de la bonanza que se vive en el Espanyol, producto de una impecable labor liguera que les tiene en la quinta plaza, la apertura del mercado empieza a marcar la actualidad. Entre alguna posible incorporación y las probables salidas, los despachos pericos tendrán trabajo cuando se abra la ventana invernal este enero.

En los nombres propios que aparecen sobre la mesa destaca el de Antoniu Roca. Acorde a la información de Quique Iglesias en la 'COPE', el extremo ha manifestado internamente su deseo de cambiar de escenario en busca de mayor protagonismo competitivo.

Antoniu Roca, jugador del Espanyol / Espanyol

Formado en la cantera blanquiazul, Antoniu apuntaría su intención a encontrar un destino donde pueda disponer de más minutos hasta final de temporada. Su participación ha sido limitada en la primera mitad del curso, con presencia en seis encuentros de Liga y dos compromisos coperos, un bagaje que el jugador entiende insuficiente para su progresión: 173 minutos es el saldo en el cual aún no ha marcado ni asistido esta campaña.

La petición del futbolista es conocida desde hace días en los despachos de la C.E. Dani Jarque. Pese a ello, la postura inicial del club es clara: que el de Martorell no se marche. Desde la dirección deportiva se entiende que Roca es un activo con proyección y que su marcha, aunque fuera temporal, debilitaría las alternativas ofensivas del equipo.

Entre los clubes que han mostrado interés, el que ha dado pasos más firmes es la UD Las Palmas. El conjunto canario valora seriamente su incorporación y ya ha establecido contactos con el Espanyol para explorar una posible operación. Además, el jugador conoce bien a Luis García, actual técnico del equipo amarillo, quien fue el entrenador que le hizo debutar en el primer equipo durante la temporada 2023-24.

A día de hoy, no hay acuerdo ni una decisión definitiva. En el Espanyol contemplan distintos escenarios y, en caso de verse obligados a realizar ajustes, se priorizarían otras operaciones antes que la salida del canterano. Una de las opciones que se manejan internamente sería poner fin de forma anticipada a la cesión de Luca Koleosho, aunque este planteamiento tampoco está cerrado.