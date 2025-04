Antoniu Roca: "Aún no hemos conseguido el objetivo"

Antoniu Roca, jugador del Espanyol, ha afirmado este jueves que el equipo está "casi" salvado y ha recordado que, pese al buen momento en la clasificación, decimotercero con 39 puntos, el bloque "no ha conseguido el objetivo".

El futbolista, en rueda de prensa, ha insistido en que no existe ninguna relajación en el vestuario: "Es inevitable mirar la clasificación, pero hasta que no estemos matemáticamente salvados no habremos conseguido el objetivo. Debemos intentar mantener la dinámica, seguir con esta buena racha".

El canterano ha explicado que únicamente piensa en el partido contra el Villarreal de este domingo, aplazado por el temporal. "No firmo el empate", ha comentado. No desviarse de la dinámica de la "segunda vuelta", ha apuntado Roca, es la consigna en el vestuario periquito de cara a los compromisos que faltan.

En el plano personal, Antoniu Roca ha confesado que ha necesitado "una fase de adaptación a Primera" y ahora está "muy feliz" por su protagonismo en el equipo: "He ido adquiriendo experiencia a lo largo de la temporada. La buena dinámica del equipo me ha ayudado a tener más minutos".

Respecto a su futuro, ya que acaba contrato en junio de 2026, el centrocampista ha desvelado que todavía no se ha hablado de su futuro con el club. Sin embargo, no parece, por sus palabras, que Roca desee un cambio de aires. "El Espanyol me lo ha dado todo y estoy muy a gusto", ha subrayado.

Por otra parte, el futbolista ha ensalzado la figura del entrenador, Manolo González, nombrado recientemente mejor técnico del mes de abril por LaLiga: "Es una persona que me ha demostrado confianza y me alegro mucho de todo lo que ha conseguido. Espero que esto sólo sea el principio".