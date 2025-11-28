Antoniu Roca y Fortuño, 'La21' sueña en grande: "La permanencia está bien, pero queremos estar lo más arriba posible"

Omar El Hilali, Jofre Carreras... y ahora Antoniu Roca y Àngel Fortuño. El RCD Espanyol homenajeó este viernes a dos de los canteranos que han debutado recientemente con el primer equipo, en un acto apadrinado por Moisés Hurtado y Javi Márquez que pretende destacar el poder de 'La21' en un club donde la Dani Jarque cobra tanta importancia.

Fue un nuevo capítulo del acto 'De La21 al primer equipo' que el club blanquiazul lleva celebrando en los últimos años y en el que reciben el merecido reconocimiento aquellos futbolistas que han pasado de disfrutar en la Ciudad Deportiva a hacerlo en el RCDE Stadium. Eso sí, uno mucho antes que el otro.

Banda izquierda, valores y competencia

Antoniu Roca debutó con el primer equipo en Segunda División, en el año del ascenso, y se ha asentado a las órdenes de Manolo González en estas últimas dos temporadas en Primera. Por su parte, Àngel Fortuño ha tenido que esperar durante meses un momento tan especial que finalmente terminó produciéndose el pasado 30 de octubre en la Copa del Rey.

"Le doy mucha importancia a la disciplina y a la mentalidad. Puedes tener talento y llegar, pero no mantenerte", explicó el atacante perico para definir su llegada al primer equipo, donde se encuentra más cómodo en la banda izquierda, pero en la derecha "tampoco está mal". "Hay nuevos jugadores y competencia cada año. El día a día, el estar preparado y esperar el momento. También aprovechar todos los minutos", añadió sobre las claves para establecerse en la élite.

Kameni, los errores y su objetivo

Por su parte, Àngel Fortuño, cuyos referentes han sido Iker Casillas y Carlos Kameni (quien le echó una bronca cuando era recogepelotas), aseguró "no pensar de pequeño en la posibilidad de llegar al primer equipo", pero cuando llegó a juveniles, vio que podía "dar un pasito para arriba". "La mayoría del trabajo lo haces en la ciudad deportiva, pero te tienes que cuidar 24 horas. La alimentación y el descanso influye. Cuando salgo de aquí despejo la mente del fútbol con mi gente", explicó el guardameta.

Precisamente el debut de Fortuño no fue el soñado. Le llegó el momento, tras varias temporadas a la sombra como tercer portero, el pasado mes de octubre en la primera ronda de la Copa del Rey. Sin embargo, los nervios le pasaron una mala factura y encajó el tanto del Atlètic Lleida fruto de un error propio. Sobre ello se pronunció este viernes: "El portero, si no convive con un error, está muerto. Vivimos a base de eso y nos ayuda a aprender. No quieres tenerlos, pero te tienes que rodear de la gente que te quiere y el equipo. Un error lo tiene cualquiera, pero en los porteros es más grave porque directamente es gol. La mente tiene que estar más fuerte".

Su próxima oportunidad la tendrá frente al Atlético Baleares el 4 de diciembre, aunque su objetivo es llegar a ser el guardameta titular del Espanyol: "El portero no rota tanto. Dmitrovic está a un gran nivel y yo tengo que confiar en mí mismo, trabajar día a día y ver que estoy entrenando muy bien. Tengo que trabajar y esperar".

Europa y Manolo González

Preguntados por la actualidad del primer equipo, ambos hablaron con cautela sobre la posibilidad de ir a Europa: "Me gusta hablar de Europa hasta cierto punto porque te dice que estás haciendo las cosas bien, pero te dice que no te equivoques. Sigue trabajando porque algo te ha traído hasta aquí", explicó Antoniu.

"Todos queremos llegar lo más arriba posible, este fin de semana el equipo irá a ganar y no a por el empate. La permanencia está bien, pero queremos estar lo más arriba posible", sentenció Fortuño.

Finalmente, a Manolo González lo definieron como "una pieza muy importante en el equipo y para el jugador". "Me dice las cosas como son y es muy cercano, espero que esté muchos años aquí", valoró el guardameta. "Un entrenador tiene que ser honesto y Manolo lo es. Desde que llegó me dio la oportunidad de volver a estar con el primer equipo y estoy súper agradecido", concluyó Roca.