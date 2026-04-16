Antonio Dávila da pinceladas del modelo de gestión de Alan Pace en el Espanyol

Antonio Dávila ejerció el pasado miércoles como portavoz y voz autorizada para hablar de la gestión de un club deportivo de alto nivel en un coloquio de Propeller Club de Barcelona. El consejero y vicepresidente del RCD Espanyol participó en un foro sobre la gestión logística en el fútbol y trató diferentes ámbitos que inciden directamente en el tema económico pero también deportivo del club.

Según declaraciones recogidas por 'LaGrada' del medio 'Diario del Puerto', el consejero blanquiazul aseguró durante el encuentro que dos de los aspectos que deben mejorarse a largo plazo en la entidad perica consisten en "el desarrollo de la cantera y la mejora operativa y gestión deportiva”.

Paralelamente, Dávila puso en valor la obligación de mantener buenas relaciones institucionales con entidades relacionada con el mundo futbolístico. En dicho foro, el vicepresidente del Espanyol se pronunció sobre la colaboración de la entidad blanquiazul con el FC Barcelona, mostrando una postura cercana a potenciar dicha relación para aumentar la presencia de marca del club en una Catalunya "con mucha población y mucha gente que atraer", según desveló 'LaGrada'.

El dinero, ¿en el campo o en el banco?

También fue cuestionado por la diferencia de modelos con respecto al fútbol o al deporte en general de Estados Unidos. Dávila dejó claro que "el deporte americano va muchos pasos por delante respecto al deporte europeo en el ámbito de negocio", misma postura que ya desveló el presidente perico Alan Pace en sus entrevistas a su llegada a Cornellà-El Prat.

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Eso sí, la compra por parte de Velocity Sport Limited -de origen americano- "puede suponer una ventaja competitiva para el club", añadió el consejero al respecto. Y admitió la complejidad de dirigir una entidad de fútbol a nivel financiero porque tanto las aficiones como los medios de comunicación exigen que "el dinero esté en el campo y no en el banco".