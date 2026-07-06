Àngel Fortuño renueva con el Espanyol

El RCD Espanyol sigue adelante en su hoja de ruta con respecto a la plantilla. El club blanquiazul, que anunció la semana pasada el fichaje de Álex Calatrava, oficializó este lunes la renovación de Ángel Fortuño.

El guardameta perico, canterano de la Dani Jarque, amplía su contrato hasta el 30 de junio de 2030, es decir, tres temporadas más, por lo que la entidad se asegura el futuro de uno de sus porteros más prometedores.

"El RCD Espanyol de Barcelona y Àngel Fortuño han acordado ampliar su relación contractual hasta el 30 de junio de 2030, prorrogando por tres temporadas adicionales el compromiso que unía a ambas partes hasta 2027", explica el club en un comunicado.

"Formado en La21 desde su primer año como Benjamín, Àngel Fortuño ha completado todo el recorrido por el fútbol base blanquiazul hasta llegar al primer equipo. La pasada temporada debutó oficialmente tanto en LaLiga como en la Copa, reafirmando así una trayectoria marcada por el trabajo, la constancia y el sentimiento de pertenencia al Club", concluye el texto.

Pese a haber renovado, Fortuño saldrá cedido en este mismo mercado de fichajes para tener la oportunidad de brillar mientras Marko Dmitrovic posee la titularidad a las órdenes de Manolo González.

A sus 24 años, el guardameta catalán tan solo disputó tres partidos en la recién concluida 25-26, dos de Copa del Rey y el debut en LaLiga frente a la Real Sociedad en la Jornada 38. En ese sentido, él mismo aseguró en declaraciones a 'Catalunya Radio' que ve "difícil" otra temporada en blanco: “Quiero jugar aquí porque es el club de mi vida, pero sería difícil otra temporada como esta para mí. Yo lo que quiero es jugar, pero ya veremos qué pasará”.

Àngel Fortuño, el portero de la Copa para Manolo González / RCD ESPANYOL

"Es un orgullo"

En el marco de la renovación, el club publicó declaraciones de Fortuño, que asegura que es "un orgullo formar parte del Espanyol casi toda mi vida". "Al final los sueños se hacen realidad y eso es lo que ha pasado. El Espanyol me ha hecho crecer como persona y como jugador". No en vano lleva toda su carrera deportiva en el club blanquiazul, que le hace ser "diferente al resto": "Todos mis amigos son de Barcelona y tienen otro concepto. Yo soy diferente a ellos y al final eso es lo que me hace diferente. Pero nosotros luchamos por nuestra vida, hacemos lo que nos gusta y ser diferentes de los demás es lo que nos gusta".

Preguntado por sus pocos minutos, dejó clara la importancia de tener paciencia: "El portero tiene que tener más paciencia que un jugador porque al final solo juega uno casi toda la temporada. Pero aquí he estado trabajando cada día hasta que ha llegado la oportunidad y al final el club me la ha dado. He intentado aprovecharla lo mejor posible y así ha sido. La primera oportunidad de poder jugar en el campo al que has ido toda tu vida es un orgullo. Es algo increíble que no se puede explicar, pero es un orgullo poder jugar en este campo y espero que sean muchos años más".

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Y aunque deslizase su cesión hace unos días, no se cierra la puerta del primer equipo: "Todos los años piensas en debutar y no llega. Al final sí que te quitas una piedra de la mochila, por así decirlo, pero ahora llega la hora de demostrar que puedes jugar aquí, que puedes hacerlo de forma continuada y eso es lo más difícil. El objetivo individual es poder ser una pieza importante dentro del equipo. Eso es lo que quiero y espero que en los próximos años se pueda dar".