Andrés Merello, nuevo director de comunicación del Espanyol

El RCD Espanyol anunció este lunes un cambio sustancial en el Departamento de Comunicación del Club. El periodista Andrés Merello se convierte en el nuevo director de comunicación de la entidad blanquiazul, relevando en el cargo a un Xavier Andreu que colaborará en el proceso de transición aportando su conocimiento y experiencia.

Andrés Merello (Barcelona, 1981), hasta ahora ocupando el cargo de Media Relations Manager, cuenta con más de 20 años de experiencia en medios y comunicación deportiva.

Ha desarrollado parte de su carrera profesional en el Diario SPORT, así como en el diario Blanc i Blau o en la Agencia EFE.

Licenciado en Ciencias de la Información y con un Máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional por la UAB, Merello afronta así una nueva etapa dentro del club blanquiazul.

Xavier Andreu, por su parte, seguirá desempeñando sus funciones como director de Relaciones Institucionales y Portavoz del Club.