Amor indestructible: el Espanyol supera los 35.000 socios

El RCD Espanyol ha anunciado este jueves que ha roto la barrera de los 35.000 socios. El club perico celebra el crecimiento de la familia blanquiazul en una temporada ilusionante para la entidad que no podría haber arrancado de mejor manera.

Si hace unos días el club desvelaba que habían superado los 30.000 abonados, este jueves ha sido el momento de anunciar que ya son 35.100 socios los que forman parte de la familia del Espanyol. Bajo el lema 'Amor indestructible', los números son un fiel reflejo del respaldo social que tiene la entidad sea cual sea el momento, un factor fundamental para que el club se haya mantenido en sin derrumbarse en los últimos tiempos a pesar de los problemas institucionales.

Un club en crecimiento

En este sentido, la sensación es la de que el sentimiento perico está más vivo que nunca. Este inicio de Liga, donde el Espanyol ha sumado cuatro de seis puntos posibles ante equipos como Atlético de Madrid o Real Sociedad, ha demostrado que el club es otro mucho más asentado que la temporada pasada. El buen trabajo de la dirección deportiva, que todavía prepara nuevas sorpresas para la recta final de mercado, han permitido a Manolo González encarar el curso con nuevas armas para intentar conseguir la salvación con mayores garantías.

Y el público perico, como no podía ser de otra manera, responde de la misma manera de siempre. Y es que acudir al RCDE Stadium a dejarse el alma es algo innegociable para cualquier seguidor blanquiazul, que ve como la masa social crece a pasos agigantados estos últimos tiempos. No solamente se trata de ganar, sino de competir con unos valores acordes a la institución. Y el Espanyol lo está consiguiendo.