Amarillo antes que blanquiazul, cosas del pasado perico

El RCD Espanyol presentó el pasado lunes la equipación del 125 aniversario en la estación de metro Universitat. Lejos de utilizar los colores blanquiazules, como sí sucedió en la camiseta del centenario hace 25 años, esta vez luce el color amarillo con un toque negro en mangas y cuello, en un claro guiño a los orígenes del club.

Aunque a muchos pueda sonarles raro, el Espanyol no ha vestido de blanco y azul toda la vida. En ese sentido, la primera equipación del club, fundado en el año 1900 bajo el nombre Sociedad Española de Foot-ball, fue de color amarillo.

Y la explicación, ofrecida por el propio fundador Ángel Rodríguez, es muy sencilla: uno de los miembros fundadores de la entidad era fabricante de tejidos y disponía de mucha tela con esos colores. La regaló al club y se aprovechó para crear las camisetas del equipo, tal y como se muestra en una fotografía realizada entonces junto a la Sagrada Familia y en la que se ha inspirado el Espanyol para diseñar la camiseta conmemorativa que lucirá ante el Elche.

Pero el amarillo no duró mucho en las camisetas del equipo, principalmente por los problemas económicos para mantener dicho color una vez agotado el material disponible. Entonces vistió el equipo perico otras equipaciones, como una camiseta blanca -material más económico y accesible- con faja azul y pantalones negros.

Del amarillo al blanquiazul

Y entonces, ¿desde cuándo viste el Espanyol con los colores blanquiazules? Desde 1910, justo después de la refundación de la entidad bajo el nombre Club Deportivo Español, cuando los socios, en Asamblea el 20 de febrero de ese año, decidieron escoger unos colores definitivos que dotaran al equipo de identidad.

¿Y por qué el blanco y el azul? Según el historiador Juan Segura Palomares, periodista y autor de la grandes obras de referencia de la historia perica -Historia del Real Club Deportivo Español (1974) y Cent anys d’història del RCD Espanyol de Barcelona (2000)-, la elección de dichos colores se inspiró en el blasón de Roger de Llúria, almirante de la corona catalanoaragonesa que portaba un escudo de guerra blanquiazul.