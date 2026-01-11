Amargo final de primera vuelta para el Espanyol

Amargo pinchazo para el RCD Espanyol. El conjunto de Manolo González concluye una primera vuelta histórica con un mal sabor de boca después de empatar en el Ciutat de València en un partido en el que, además, el capitán Javi Puado se retiraba lesionado entre lágrimas cuando tan solo llevaba un minuto sobre el verde.

Fue Carlos Romero quien ilusionó a los blanquiazules con colocarse a dos puntos de la Champions, pero Iker Losada apagó el sueño empatando para el Levante segundos después. Pese al 1-1 que sabe a poco, el cuadro perico termina la primera vuelta en la quinta posición, a cuatro puntos del Atlético de Madrid y con cinco de renta sobre el sexto clasificado, el Real Betis.

Apostó Manolo en el Ciutat por dos cambios en el once, uno obligado y otro por decisión técnica. Jofre entró por el sancionado Pol Lozano -retrasando a Edu Expósito al pivote y colocando a Pere Milla en la mediapunta-, mientras que Kike García ejercería como '9' relegando al banquillo a Roberto Fernández, que no tuvo su día en el derbi.

Tras un emotivísimo homenaje a Delia Bullido, jefa de comunicación del Levante que falleció recientemente por un cáncer tras años de dedicación al club, arrancó el Levante con mucha personalidad, probando a Dmitrovic a los tres minutos por medio de Kareem Tunde y con otros dos disparos desviados de Losada y del propio Tunde, muy activo por la derecha.

Se esperaba más de un Espanyol con pocas ideas ofensivas hasta los minutos finales de la primera mitad. Fue entonces cuando el cuadro blanquiazul tuvo la más clara en las botas de Carlos Romero. Tras varios avisos lejanos de Edu Expósito, el lateral zurdo revelación de LaLiga protagonizó una de sus habituales internadas hasta ocupar la posición de delantero centro, donde le cayó un balón muerto que, de volea, mandó alto cuando la afición visitante ya cantaba el 0-1.

Se animaron los de Manolo González, que incluso dispusieron de otras dos claras ocasiones antes del descanso, una desviada del propio Romero y otra de Edu Expósito que el '8' mandó a las nubes con el portero Ryan fuera de posición tras detenerle un primer intento a Jofre Carreras.

Enésimo misil de Carlos Romero

No movió ficha el Espanyol en la reanudación. Tampoco el Levante, que empezó achuchando al cuadro perico pero que terminó sucumbiendo ante el mejor lateral español de la temporada. Como ya hiciera en San Mamés (y en otras dos ocasiones), Carlos Romero aprovechó un rechace a disparo de Jofre para mandarla a la escuadra de la portería de Ryan.

Dos malas noticias

Golazo del '22' que, sin embargo, no iba a suponer demasiada alegría para el Espanyol por culpa de un desajuste defensivo en una falta desde el centro del campo. Se durmieron Calero y Omar en una acción sin aparente peligro en la que el desmarque de Iker Losada fue letal, pero mejor todavía fueron el control y la definición para empatar el partido tan solo un minuto después. Eso sí, todo lo bien que lo hizo en el gol contrastó con un remate totalmente solo en área pequeña que pudo haber supuesto la remontada granota instantes después.

Lejos de venirse abajo, reaccionó el cuado blanquiazul con la entrada de Roberto y de Javi Puado en busca del segundo, que rozó en sendas ocasiones de Dolan -fregando el poste- y de un Jofre Carreras que no estuvo nada fino al segundo palo. Pero las malas noticias no tardarían en llegar.

El capitán del Espanyol, cuando tan solo llevaba un minuto sobre el verde y después de regresar en el derbi de una grave lesión de rodilla, notaba molestias en esa misma zona y se retiraba prácticamente llorando. Fue lo último reseñable en un tramo final en el que el Espanyol insistió pero sin acierto para cerra la primera vuelta con 34 puntos.