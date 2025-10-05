Amarga y dolorosa derrota del Espanyol antes del parón

El RCD Espanyol encajó este domingo su segunda derrota del curso, la primera en el RCDE Stadium y la más dolorosa, tras desperdiciar Puado un penalti en el 102' después de ser remontado por el Real Betis. Pol Lozano adelantó a los blanquiazules, pero el Cucho y Abde castigaron la falta de eficacia perica para establecer el 1-2 definitivo que deja al Espanyol con un sabor muy amargo antes del parón de selecciones, al encadenar cuatro jornadas consecutivas sin ganar.

Apostó Manolo por retrasar a Edu Expósito al doble pivote junto a Pol Lozano y mantuvo la confianza en Pere Milla como enganche. Precisamente ese movimiento permitió al Espanyol dominar desde la base los primeros compases, sin acabar de generar ocasiones claras.

Sí tuvo la primera el Betis, en un remate sin peligro de Ricardo Rodríguez a la salida de un córner, pero quien iba a adelantarse en el marcador iba a ser el cuadro blanquiazul al cuarto de hora de juego, gracias a un golazo de Pol Lozano. El '10' perico -aunque no de cabeza como él mismo había augurado- se estrenaría como goleador con la camiseta blanquiazul. Y de qué manera.

Mitad volea, mitad vaselina

La jugada arrancó en un córner botado por Edu Expósito que Natan despejó al segundo palo. Allí volvió a cabecear un Lo Celso que, estorbado por Dolan, se la regaló a Riedel en la frontal. El defensor, que repetía titularidad, se la dejó a un Pol Lozano que controló con el pecho y se sacó una especie de volea-vaselina para poner por delante al Espanyol. Golazo.

El remate de Pol Lozano para abrir el marcador ante el Real Betis / EFE

Pidió una inexistente falta Lo Celso, con comprobación del VAR incluida. Pero no hubo nada, como tampoco en un posible penalti que reclamó Bellerín. Instantes después, Natan lo probó desde su casa. Alto.

Se fue animando el Real Betis con el paso de los minutos, creando peligro sobre todo a balón parado y con un Antony muy participativo. De sus botas salió un envío que el Cucho remataría fuera, mientras que Valentín Gómez no acertaba en un cabezazo solo en el área.

Si el Betis controlaba el esférico, el Espanyol se sentía cómodo saliendo al contragolpe. Había espacios de sobra para correr, pero pecó de precipitado el cuadro blanquiazul, que finalizó la primera parte merodeando el área rival -con pelotazo innecesario de Antony a Pere Milla que calentó el partido- y con un balón prolongado por Pere Milla al segundo palo que se paseó por el área pequeña sin rematador.

Inicio eléctrico, golpe del Betis

Volvió a salir enchufado el Espanyol tras el descanso, con Roberto buscando una rosca a los 10 segundos que se quedó en el intento. Instantes después un remate lejano de Dolan se marchó fregando el poste de Pau López.

Respondió rápido el Betis, obligando a Dmitrovic a realizar un paradón espectacular a remate de Fornals para evitar -con la ayuda del larguero- el 1-1. También Pau López se erigió como salvador del Betis en un remate a bocajarro de Pere Milla cuando ya se cantaba el 2-0. Romero había dejado solo al de Lleida, pero el disparo le salió mordido y centrado.

Remontada verdiblanca

Finalmente, este intercambio de golpes eléctrico lo aprovecharía el Betis para igualar el encuentro, con un centro de Ricardo Rodríguez cabeceado por el Cucho al primer palo. Nada pudo hacer esta vez Dmitrovic.

Insistió de nuevo el Espanyol, con combinaciones y llegadas, pero de nuevo sería castigado por una contra bética. Esta vez fue Fornals quien dejó a Abde solo a la carrera ante Dmitrovic. No falló en la definición el marroquí para darle la vuelta al marcador y culminar la remontada del Real Betis.

Ya en el tramo final lo intentaron los blanquiazules, con múltiples testarazos de Roberto y un remate de Urko. Todos sin éxito.

Pero todo pudo cambiar en el añadido con un penalti cometido sobre Cabrera, que requirió la intervención del VAR. Cogió la responsabilidad Puado, pero lo falló en el 102' (paradón de Pau López), agudizando el problema de eficacia blanquiazul para marcharse al parón con un sabor muy amargo tras un gran inicio de temporada.