Álvaro Aguado rompe su silencio tras la acusación de agresión sexual: "Deseo que el juicio llegue cuanto antes"

Álvaro Aguado ha decidido romper su silencio y hablar por primera vez de la acusación de agresión sexual a una trabajadora del RCD Espanyol durante la fiesta de celebración del ascenso a Primera, en junio del año 2024, en una discoteca de Barcelona.

"No es nada fácil hablar en público de algo así y, de antemano, os pido perdón si en algún momento no me expreso de la mejor manera. Durante mucho tiempo he dudado si debía hablar públicamente sobre algo que, aunque sea un proceso lento, la justicia terminará poniendo todo en su sitio. Pero después de todo lo vivido y tras una semana de reflexión con todas las noticias que salieron, siento que ha llegado el momento de hablar", comienza el comunicado.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el futbolista asegura que "callar también tiene consecuencias" y que "no" puede "esperar más": "No puedo seguir callado viendo como se utiliza el morbo a través de manipulaciones, filtraciones interesadas, titulares sensacionalistas y noticias que ignoran deliberadamente la presunción de inocencia, todo ello para condicionar la opinión pública".

Cabe recordar que la Fiscalía ha pedido 9 años de prisión para Aguado tras la supuesta agresión sexual a una mujer en los baños de una discoteca en 2024. "Hace un año que mi vida se paró de golpe y, desde entonces, no he podido ejercer mi profesión por una acusación gravísima. He tenido que aprender a vivir con un juicio paralelo alimentado por informaciones sesgadas y distorsionadas, antes de que la justicia pueda pronunciarse", explica.

"Con lo que sale en prensa, lo normal sería estar hundido. Pero mi estado de ánimo no depende de los titulares, depende de conocer toda la realidad del caso, de saber que solo se está difundiendo una versión, una versión que no cuenta lo que los testigos directos han declarado en el juzgado. Ni las incoherencias e inexplicables lagunas en la declaración de la denunciante. Ni las contradicciones entre su versión y la de los testigos allí presentes, ni los informes médicos iniciales que acreditan que no hubo ni un solo signo de agresión, por no hablar de que la denuncia se presentó siete meses después cuando ya se habían borrado las grabaciones de las cámaras, justo lo que habría permitido confirmar lo sucedido", expone.

Valora Aguado que "si la opinión pública conociera la información que ya forma parte del procedimiento entendería que la realidad difiere mucho del relato que se ha difundido" y asegura que confía "plenamente en la justicia" y que "desea que el juicio llegue cuanto antes para acceder a toda la información", puesto que "se analizarán en profundidad los hechos, las pruebas y los testimonios, y se sabrá la verdad de lo ocurrido y quién es realmente la víctima".

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Finalmente, el futbolista, sin equipo desde su salida del Espanyol, asegura que "el apoyo ha sido enorme": "No hay lógica posible que justifique que alguien cause tanto daño de esta manera. No es un tema de hombres o mujeres, es un tema de personas. De buenas y malas, porque cualquiera puede destrozarle la vida a otro de muchas maneras. Hay delitos y quien los comete debe responder por ellos, tanto quien los comete como quien miente. Lo digo de corazón, el miedo, la vergüenza, la rabia, la impotencia, el dolor y el daño recibido son tan grandes que ni siquiera alguien sin escrúpulos merecería vivir algo parecido".