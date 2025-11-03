Álvaro Aguado prepara su defensa alegando que muchos testigos contradicen la versión de la víctima

El futbolista Álvaro Aguado, procesado por una presunta comisión de un delito de agresión sexual a una trabajadora del RCD Espanyol en junio de 2024, declarará hoy a las 11:00 horas en Barcelona a petición de la jueza. Lo hará de manera presencial al no serle permitido hacerlo telemáticamente.

El que fuera jugador blanquiazul, mediante su defensa, recurrió el auto de procesamiento alegando que son varios los testigos que contradicen el relato de la víctima y al considerar que se basa en meros indicios y no en pruebas fehacientes.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2024, cuando trabajadores del Espanyol organizaron una celebración privada en una discoteca de Barcelona (Opium) para conmemorar el ascenso del equipo. Fue en uno de los baños del local donde presuntamente se produjo la agresión. La trabajadora presentó la denuncia meses después, lo que impidió recuperar las grabaciones de seguridad. Tampoco el establecimiento activó el protocolo ante agresiones sexuales, ya que la víctima no informó de lo sucedido esa misma noche.

Dos mujeres desmintieron la versión de la denunciante

Según la defensa de Álvaro Aguado, todos los testigos presenciales sin excepción alguna manifestaron haber visto a la denunciante y al futbolista bailando juntos, sin ver nada extraño durante el baile ni ningún tipo de tocamiento. Además, las declaraciones de algunos testigos amigos de la denunciante corroborarían la versión del jugador, ahora sin equipo.

También asegura la defensa que otras dos mujeres que ni conocían a Aguado ni trabajaban en el Espanyol decidieron por voluntad propia declarar ante la jueza tras ver las noticias en la prensa y desmintieron la versión de la denunciante, confirmando así la del futbolista.

La versión de la defensa añade que la víctima no habría facilitado explicación alguna de los motivos por los que siguió a Álvaro Aguado al baño ni sobre cómo sucedieron los hechos en el interior del lavabo, mientras que otro testigo aseguró que tras los supuestos hechos, Aguado se encontraba en un sofá de la discoteca a la vez que la denunciante se sentó a su lado con aparente normalidad.

Finalmente, la defensa de Álvaro Aguado destaca que los informes médicos y de toxicología descartan la presencia de drogas de sumisión química, señales de fuerza y lesiones en la víctima. Por su parte, otros dos testigos -en este caso de referencia, pues no se encontraban en el lugar- aseguraron que solo tenían conocimiento de los hechos por mensajes de teléfono y, pese a ser amigos de la denunciante, en ningún caso conocían detalles de lo sucedido en el interior del baño.