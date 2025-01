Alivio en el ataque del Espanyol

El Espanyol recuperó la sonrisa con la victoria en el RCDE Stadium ante el Valladolid. El conjunto perico estuvo más efectivo que su rival y sumó tres puntos vitales en su particular lucha por la permanencia. Sin embargo, no ha sido la jornada más beneficiosa para el cuadro blanquiazul, ya que rivales directos como Leganés o Alavés también ganaron sus respectivos partidos.

Una vez más, Javi Puado fue el encargado de abrir la lata con una espectacular acción: control magistral y zurdazo para batir a Karl Hein. El capitán 'perico' está cuajando una notable temporada y es el máximo artillero del conjunto con siete dianas en 18 partidos ligueros. No hay duda de que el ariete catalán ha dado un paso adelante este curso, echándose a la espalda el peso ofensivo del equipo.

No obstante, al Espanyol no le basta tan solo con la aportación de Javi Puado. El cuadro blanquiazul necesita a otro jugador que pueda ayudar de cara a gol y quite algo de responsabilidad al capitán. Y parece que ese futbolista ha aparecido.

UN NUEVO 'COMPAÑERO' PARA PUADO

Ni más ni menos que Roberto Fernández. El delantero, recién llegado procedente del Braga en calidad de cedido hasta final de temporada, se estrenó de la mejor manera posible en el duelo frente al Valladolid anotando el gol de la victoria. Y lo hizo con un movimiento de puro nueve, ganándole la posición a su defensor y cabeceando en el segundo palo.

Más allá del gol, Roberto demostró tener recursos para ser un delantero de garantías en Primera División. Descargó el balón cuando era necesario, desbordó en un par de ocasiones y fue un incordio constante la defensa pucelana. Todo ello sumado a una enorme ambición para demostrar que está capacitado para rendir al máximo nivel.

De esta manera, aunque de momento tan solo ha disputado un partido, parece que Javi Puado ha encontrado en Roberto Fernández un compañero perfecto para repartirse la responsabilidad ofensiva del equipo perico y, con ellos, el Espanyol ya sueña con la salvación.