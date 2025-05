Alineación Espanyol hoy: el once contra el Barcelona en LaLiga

El Espanyol recibe al FC Barcelona en el RCDE Stadium hoy jueves 15 de mayo con motivo de la disputa de la jornada 36 de LaLiga EA Sports. Con el final de la temporada a la vuelta de la esquina, el partido es vital para los intereses de ambos conjuntos.

El Espanyol afronta el derbi con 39 puntos en su casillero particular y con la voluntad de certificar su salvación de manera matemática. Los blanquiazules cuentan con 5 puntos de ventaja respecto al Leganés, pero al tener el average perdido necesitarían ganar hoy para asegurar la permanencia.

En una tesitura similar se encuentra el Barça, pues una victoria hoy le encumbraría como nuevo campeón de LaLiga. Los azulgranas llegan a la antepenúltima jornada con 82 puntos, y si elevan esta renta a 85 dejarían al Real Madrid sin opciones matemáticas de competir por el título.

Sabedor de la importancia del partido de esta noche, Manolo González no se deja nada en el tintero y sale con el mejor once posible. Como novedad destaca el regreso a la alineación de Omar El Hilali, que no estuvo presente en la jornada anterior por sanción, mientras que Kral ha sido baja de última hora por indisposición.

Alineaciones Espanyol - Barcelona

Espanyol: Joan Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Urko; Roca, Expósito, Puado; Roberto Fernández

FC Barcelona: Szczesny; Eric, Araujo, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Árbitro: Soto Grado

Estadio: RCDE Stadium

