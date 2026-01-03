Alineación del Espanyol para enfrentarse hoy al Barça en el derbi

El derbi de todos los derbis se vivirá este sábado en el RCDE Stadium. De la vuelta de Joan García a la que fue su casa a la tensión inherente entre dos clubes enemistados desde sus inicios, no faltarán alicientes para calentar un encuentro que apunta a ser decisivo para la interminable historia de rivalidad entre ambos. Hay partidos y partidos, pero como el que enfrentará el RCD Espanyol al FC Barcelona este sábado, hay pocos.

Es un partido mucho más importante que en otras ocasiones especialmente por el momento de forma que vive el RCD Espanyol. Los pericos volvieron a Primera División la temporada pasada y su crecimiento desde entonces ha sido meteórico. A pesar de eso, ni los aficionados blanquiazules más optimistas se podrían esperar que su equipo estuviese en quinta posición, a cuatro puntos de Champions con un partido menos, a estas alturas del campeonato. Ver para creer.

El Espanyol afronta el derbi contra el Barça en un estado de forma inmejorable / EFE

Manolo González ha conseguido crear una unión entre jugadores y afición que la entidad perica hacía tanto que reclamaba. Solidez defensiva, solidaridad en todas las líneas, un bloque unido y eficacia en las dos áreas; las cinco victorias consecutivas en Liga (Sevilla, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Getafe y Athletic) son buena muestra de que los blanquiazules no son lo que eran temporadas atrás.

El equipo llega en plena forma y sin jugadores ausentes por lesión o por amonestación. Manolo González tiene el once bastante definido en todas sus líneas y se basará en esa solidez para poder vencer al eterno rival en casa. El ambiente se espera tenso como pocos, especialmente caldeado por la vuelta del ídolo espanyolista Joan García a la que fuese su casa durante tantos años. El guardameta blaugrana tendrá un partido de máxima presión y en la fiabilidad de sus guantes estarán buena parte de los números de victoria del Barça esta noche.

Alineación del RCD Espanyol contra el FC Barcelona para el derbi de la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025/26

Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Lozano, Edu Expósito; Dolan, Roberto y Pere Milla.