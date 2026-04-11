La alineación del Espanyol contra el Barça en el partido de LaLiga EA Sports

No es un partido cualquiera. FC Barcelona y RCD Espanyol se miden este sábado en un derbi de máxima rivalidad y lleno de tensión en busca de tres puntos que les acerquen a sus diferentes objetivos en el campeonato doméstico. Con el título liguero en mente para los azulgranas, los pericos quieren volver a sumar para acercarse a la permanencia.

Es cierto que los de Manolo González no llegan a este derbi en el mejor momento de la temporada. Tras una primera vuelta de ensueño que incluso permitió a la afición blanquiazul soñar con cotas mayores, el Espanyol todavía no sabe lo que es ganar en este 2026 y ya encadena trece partidos sin sumar los tres puntos en LaLiga.

Manolo González da instrucciones a Pol Lozano y Urko ante el Betis / EFE

Pese a esta mala dinámica, el equipo perico se encuentra en una situación relativamente cómoda a nivel clasificatorio. Teniendo en cuenta el objetivo marcado a inicio de temporada de conseguir la salvación y así continuar un año más en la élite del fútbol español, el Espanyol tiene actualmente un colchón de nueve puntos respecto a la zona de descenso.

Para intentar asaltar el Spotify Camp Nou, Manolo González afronta el derbi con dos ausencias de peso. La primera, ya conocida, es la de Javi Puado, baja de larga duración desde hace varias jornadas. A ella se suma la de Clemens Riedel, fijo en el centro de la zaga en los últimos encuentros, cuya ausencia supone un contratiempo significativo para el técnico gallego.

A pesar de estas bajas, el Espanyol presenta un once de plenas garantías para competir ante el Barça, siempre que sea capaz de mostrar su versión más sólida y competitiva. No gana en el Camp Nou desde 2009 y este sábado intentará repetir la hazaña para dar un golpe sobre la mesa.

La alineación del Espanyol

Este es el once que presenta Manolo González para intentar ganar al Barça: Dmitrovic, Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko, Edu Expósito; Dolan, Ngonge y Kike García.

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Da continuidad el técnico perico a la alineación que presentó en La Cartuja, con la única novedad de Calero en el eje de la zaga por la baja obligada de Riedel. Arriba, sigue confiando en Kike García y deja a Roberto en el banquillo con vistas a aprovechar su velocidad en la segunda parte.