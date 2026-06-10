Álex Calatrava vuelve a escena en el Espanyol

La eliminación del Castellón en la promoción de ascenso a Primera División puede tener consecuencias importantes para el futuro de Álex Calatrava. El futbolista catalán, una de las grandes revelaciones de la temporada en Segunda, vuelve a situarse en el radar del Espanyol, 'viejo enamorado' de su incorporación y con más opciones después de que el conjunto castellonense se quedara sin opciones de dar el salto a la máxima categoría.

El desenlace de la eliminatoria frente al Almería no solo pone fin al sueño del ascenso para el equipo albinegro, sino que también modifica las condiciones contractuales del jugador. Cuando renovó su vínculo con el Castellón el pasado verano, ambas partes acordaron una cláusula de rescisión variable en función de la categoría en la que militara el club. El ascenso habría elevado esa cantidad hasta los diez millones de euros, pero la continuidad en Segunda provoca que se reduzca a cinco millones.

Monchi, director general deportivo del Espanyol / EFE

Este nuevo escenario convierte la operación en una alternativa mucho más asumible para los clubes interesados y, especialmente, para un Espanyol que lleva tiempo siguiendo de cerca la progresión del futbolista. La entidad blanquiazul ya valoró su incorporación hace un año, aunque las condiciones económicas terminaron alejando cualquier posibilidad de acuerdo. Meses después, durante el mercado invernal, volvió a solicitar información sobre su situación, aunque entonces el Castellón no contemplaba una salida al encontrarse inmerso en la lucha por el ascenso.

Ahora las circunstancias son diferentes. El club perico afronta la planificación de la próxima temporada con varios frentes abiertos y la necesidad de ajustar su plantilla antes de acometer incorporaciones. Sin embargo, el perfil de Calatrava encaja en varias de las necesidades detectadas por el área deportiva.

A lo largo de la temporada ha actuado tanto en posiciones interiores como en zonas ofensivas de banda, una característica que entraría dentro de la "velocidad y físico" que, tal como anunció, buscarán Monchi y el cuerpo técnico para incorporar este mercado. Además, llega avalado por unos registros que le han situado entre los jugadores más productivos de la categoría.

El futbolista de Parets del Vallès ha firmado una campaña sobresaliente con el Castellón. Entre todas las competiciones ha participado en 43 encuentros, en los que ha aportado 15 goles y 8 asistencias, marcando una diana en la eliminatoria ante el Almería que no sirvió para asegurar el pase a la final.

Varios 'enamorados'

Antes de consolidarse en Castalia, Calatrava desarrolló su formación y primeros pasos en clubes como Parets, CE Europa, Sants, Costa Brava o Atlético Madrileño. Su crecimiento ha sido constante y esta temporada ha terminado por confirmar el potencial que muchos observaban desde hace años.

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Con Monchi dirigiendo las naves, el nombre de Calatrava continúa apareciendo entre las opciones mejor valoradas. No obstante, el Espanyol no tendrá el camino despejado. La notable temporada del jugador y la reducción de su cláusula de rescisión aumentan previsiblemente la competencia por hacerse con sus servicios. Sin ir más lejos, el Dépor -que jugará en Primera- ya ha tanteado la opcion.