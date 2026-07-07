Àlex Calatrava, nuevo fichaje del Espanyol: "Manolo ya me quiso fichar cuando estaba en Badalona"

Tras una temporada con un final con más dificultades de lo que se podía creer después de la gran primera vuelta del RCD Espanyol, el conjunto blanquiazul conoce las necesidades de reforzar su plantilla para evitar contratiempos y facilitar a Manolo González una plantilla de suficiente calidad como para plantearse objetivos más ambiciosos.

En este sentido, bajo la dirección deportiva de Monchi, la entidad catalana presenta a su primer fichaje de la temporada: Àlex Calatrava, el cual llega tras una gran temporada en LaLiga Hypermotion con el Castellón, donde logró sumar 15 goles y ocho asistencias.

Calatrava vestido con una camiseta del Espanyol / RCD Espanyol

"Desde el primer momento vi que era mi oportunidad de jugar en Primera y de volver a casa"

En el Auditori Juan Segura Palomares, Monchi quiso empezar el acto repasando lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando el miembro de la dirección deportiva del Espanyol, Sergio Ortega sufrió un infarto: "Me gustaría que mis primeras palabras fueran de apoyo a nuestro compañero Sergio Ortega, que el pasado fin de semana nos dio un susto, pero afortunadamente ya está en planta y está bien. Espero que se recupere lo antes posible."

Antes de dar paso al propio futbolista, el ex director deportivo del Sevilla aclaró algunos de los motivos para llevar a cabo la incorporación: "Cuando uno asume un fichaje lo primero que debe saber es que quiere el entrenador, y Àlex reúne todo lo que Manolo quiere en esa posición. Tiene calidad, último pase, frescura...". "Su predisposición para llegar ha sido tremenda", concluyó.

Tras la comparecencia del director deportivo, llegó el turno del jugador: "Desde el primer momento vi que era mi oportunidad de jugar en Primera y de volver a casa, por eso lo tuve claro desde el principio", declaró en su primera respuesta. Preguntado por si ya había podido intercambiar parecer con su técnico, comentó que "aún no he hablado con Manolo, el jueves podré ya hablar con él".

Una de las grandes cuestiones para los pericos es la mejor posición para el ya ex del Castellón, y Calatrava respondió con interés: "Me gusta más jugar de 10, pero puedo adaptarme a lo que me pida el entrenador". Más allá de su mejor puesto en el césped, aclaró que, tal como se rumoreó "hubo interés del Espanyol ya la temporada pasada, pero no se pudo concretar y el momento ha sido ahora, mi intención es ayudar al equipo a cumplir los objetivos. Monchi me dijo que estaban haciendo un proyecto ambicioso, es un proyecto que hay que disfrutar".

Eso sí, sobre la posibilidad de ser titular, no tuvo reparo en repasar lo que necesita para ello, "vengo con ilusión y ser titular dependerá de mi trabajo y de la confianza del entrenador", declaró, mientras que sobre haber llegado a la máxima categoría del fútbol espanyol explicó que "si que imaginaba llegar a Primera, pero es algo que ves lejos, aunque finalmente ha llegado mi momento. Siempre recordaré lo que me ha costado llegar hasta aquí"No solo sé aportar en la faceta ofensiva, en la defensiva he mejorado mucho. Mi primer objetivo es adaptarme y conocer a mis compañeros, después espero hacer números y poder ayudar al equipo".

Tras una gran temporada a nivel estadístico en el Castellón, se mostró confiado pero cauto al ser preguntado sobre la posibilidad de repetir el impacto en la categoría de oro: "Creo que puedo repetir mis cifras en Primera, pero primero tengo que adaptarme, ojalá pueda conseguirlo. He aprendido de esas etapas en el fútbol de barro.