Álex Calatrava, un "avión" para Manolo que "se deja el alma en cada partido"

Y por fin se abrió la veda. El RCD Espanyol anunció el jueves el primer fichaje de la 'era Monchi'. El nuevo director general deportivo culminó el fichaje de un "avión" que eleva considerablemente el nivel de la plantilla y que llega para ser titular a las órdenes de Manolo González.

Con Calatrava, el club blanquiazul firma a un futbolista polivalente con gran visión de juego capaz de desenvolverse tanto en la mediapunta como echado en banda, aportando siempre desequilibrio, último pase y gol. No en vano fue uno de los jugadores más destacados de LaLiga Hypermotion el curso pasado.

A las órdenes de Pablo Hernández, el atacante catalán firmó ni más ni menos que 15 dianas -una de ellas en el play-off- y 8 asistencias, erigiéndose en la figura principal de un Castellón que se convirtió en una de las grandes revelaciones de Segunda practicando un fútbol vistoso, clasificándose para la promoción de ascenso y quedándose a las puertas de LaLiga EA Sports.

Calatrava, vestido con una camiseta del Espanyol / RCDE

Alta competencia

La llegada de Calatrava al Espanyol supone un soplo de aire fresco para Manolo González en la parcela ofensiva, donde varios de los extremos no lograron brillar el curso pasado y donde tuvo problemas para definir a su mediapunta titular cuando se veía obligado a retrasar la posición de Edu Expósito.

De hecho, 'Cala' llega para ser competencia directa del futbolista de Cubelles, falto de ritmo en algunos partidos por el exceso de minutos al no confiar Manolo González al 100% en Ramon Terrats. Si decide el técnico gallego mantener su 4-2-3-1 habitual, podría apostar sin problemas por retrasar a Edu a la base junto Urko, Pol o al posible nuevo fichaje Gabriel Moscardo para ayudar en salida de balón y conectar con el propio 'Cala' en el enganche.

Sea en la posición que sea, lo que ficha el Espanyol es "un jugador especial, que lo da todo en el campo y que se deja el alma en cada partido", según palabras de su ya exentrenador Pablo Hernández. En definitiva, un "avión", tal y como dijo en el play-off sobre sus hombres de ataque. "Además de marcar y asistir, es el primero que presiona y si un compañero está fuera de sitio, él va a ocuparlo. Tengo que alabar el compromiso y el trabajo defensivo que nos da", valoró también en una de las ruedas de prensa de la temporada.

Precisamente ese plus defensivo puede convertirle en pieza clave para Manolo, que siempre ha alineado extremos que además de aportar ofensivamente trabajen siempre atrás en ayudas constantes. Véase su apuesta por Jofre Carreras en varios tramos o por Tyrhys Dolan durante toda la temporada. Eso sí, aunque llegue para ser titular, 'Cala' deberá ganárselo sobre el verde, empezando por la pretemporada que arranca en menos de una semana.