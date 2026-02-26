Aleix Febas, en el radar del Espanyol

El RCD Espanyol ya perfila su hoja de ruta para el próximo mercado estival y uno de los nombres que aparece encima de la mesa es el de Aleix Febas. El centrocampista del Elche CF acaba contrato el próximo mes de junio y, a día de hoy, no existe acuerdo para su renovación.

Según la información que adelantó 'La Grada', situación contractual del futbolista natural de Almacelles (Lleida) ha activado el interés de varios clubes del fútbol español. Entre ellos, el club perico, que ya ha realizado contactos para conocer de primera mano sus intenciones de futuro.

Sin acuerdo de renovación por ahora, si finalmente no hay entendimiento con el conjunto ilicitano, Febas se convertiría en una oportunidad de mercado a coste cero. Hace apenas unas semanas, el director general del Elche, Pedro Schinocca, reconoció públicamente que el club había trasladado una propuesta de renovación al jugador sin obtener respuesta.

A sus 30 años, Febas se ha consolidado como una de las piezas más fiables en la medular franjiverde, siendo el jugador de LaLiga que más faltas recibe.

Acorde a la fuente, la dirección deportiva perica que lidera Fran Garagarza valora especialmente su experiencia y su conocimiento del campeonato. El Espanyol busca apuntalar el centro del campo con futbolistas contrastados y con rendimiento inmediato, y el perfil de Febas encaja en esa idea.

Tal y como ocurrió en el mercado invernal exigente y en el pasado verano, política reciente del club de Alan Pace demuestra que el mercado de agentes libres es una vía prioritaria, y el nombre del leridano sería una de las piezas más valoradas para reforzar la medular sin coste de traspaso.