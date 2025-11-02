Alavés - Espanyol, hoy en directo: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Los pericos quieren seguir soñando

El RCD Espanyol quiere seguir soñando y buscará su tercera victoria seguida en liga tras conseguir ganar fuera en Oviedo y en casa frente al Elche. Los de Manolo González son uno de los equipos revelación en este inicio de liga y visita Mendizorrotza tras conseguir avanzar en Copa del Rey tras eliminar al Lleida este pasado jueves.