En directo
LaLiga EA SPORTS
Alavés - Espanyol, hoy en directo: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 11 de LaLiga 2025/26 entre el Deportivo Alavés y el Espanyol que se disputa en Mendizorroza
Sergi Bescós I Lázaro
Sigue en directo el partido del Espanyol ante el Deportivo Alavés en SPORT.
¡Ya tenemos el 11 del RCD Espanyol!
¡Este es el 11 de Manolo González! Jofre y Roca titulares con Kike García en punta.
¡Ya tenemos el 11 local!
¡Este es el 11 del Alavés para el partido de hoy! Destacar la aparición de Paredes por la lesión de Pacheco.
El Alavés busca recuperar las buenas sensaciones
Los babazorros reciben al Espanyol tras haber sumado un punto de los últimos seis en liga. Los de Coudet son duodécimos con 12 puntos y en caso de ganar hoy entrarían de lleno en la lucha por los puestos importantes de la tabla.
Los pericos quieren seguir soñando
El RCD Espanyol quiere seguir soñando y buscará su tercera victoria seguida en liga tras conseguir ganar fuera en Oviedo y en casa frente al Elche. Los de Manolo González son uno de los equipos revelación en este inicio de liga y visita Mendizorrotza tras conseguir avanzar en Copa del Rey tras eliminar al Lleida este pasado jueves.
¡Muy buenas tardes desde Mendizorrotza!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Deportivo Alavés y RCD Espanyol correspondiente a la jornada número 11 de la Liga EA Sports.
- Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
- La extraña pareja de Flick para sustituir a Pedri
- Harry Kane, otro 'caso Lewandowski'
- Real Madrid - Valencia, en directo: jornada 11 de LaLiga, hoy en vivo
- Colocan a Odegaard en el Barça
- El nuevo Pedri está en Elche
- Operación Barça' para Cole Palmer
- El Barça cree que sacará dinero por Vitor Roque