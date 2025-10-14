Alan Pace toma el mando del Espanyol: "¿Éxito? Ser uno de los seis más grandes del país"

Son días de cambio en el RCD Espanyol. Y de Alan Pace. Mucho Alan Pace. El nuevo propietario de la entidad -y presidente, dicho por él-, líder de ALK Capital y cara visible del grupo inversor Velocity Sports Partners, completó hace unos días la adquisición de una participación mayoritaria del club. Y su inmersión, incluso antes del anuncio oficial, ha sido absoluta, haciendo en apenas días y semanas lo que Chen Yansheng decidió no hacer en años: adentrarse de lleno en la cultura perica y conectarse íntimamente con la comunidad local.

Justamente, el también dueño del Burnley habló por primera vez con la prensa -unos 35 medios acreditados- en el Auditori Juan Segura Palomares, expresando su visión a futuro con el Espanyol y lo que significa integrarse al rico legado del club: "Es un verdadero privilegio estar aquí. Ha sido trabajo duro para llegar a este momento, y quiero agradecer al señor Chen y al grupo RASTAR por la gestión. Para nosotros esto no es solo una transacción comercial. Es mucho más significativo", comenzó Pace, saludando a los medios tanto en castellano como en catalán.

Alan Pace, nuevo propietario del RCD Espanyol / RCDE - CARLOS MIRA

"Al acercarnos al 125 aniversario celebramos el espíritu, el orgullo y las generaciones de aficionados que nos apoyan. De los pericos y pericas que han llevado este escudo. No venimos a cambiar lo que es el Espanyol. Venimos a honrarlo y a fortalecerlo", expresó el directivo.

"Durante las últimas semanas he visto lo que este club significa para la gente, ha sido muy conmovedor. Sabemos que nos ganaremos la confianza de todos con acciones y no con palabras. Estamos aquí para respetar el pasado, apoyar el presente y construir un futuro digno", complementó.

ESTRATEGIAS PARA CRECER

Sobre su visión del club, dejó claro que no será algo meramente económico: "Crecer no significa solo dinero. Aquí hay una academia, hay historia y ellos la tienen que conocer. Hay diferentes maneras. Se puede ver en Burnley. Podemos introducir a la gente del mundo de lo que hay aquí y por qué tienen que tener un orgullo y deseo de estar aquí. No es solo gastar dinero para crecer".

"Mis sueños son grandes. Nos gustaría tener un gran club con una buena gestión. Que signifique algo especial para el mundo del fútbol. Tenemos que mostrar que hay cosas aquí que no puedes tener en otras partes. Esta mentalidad de ganar la tenemos que tener todos. Se puede ganar de diferentes maneras", puntualizó Pace.

"PARA MI ERA UN SUEÑO"

Pace también puntualizó que Mao Ye "seguirá siendo el CEO" del club, y que él estará para ayudar a llevar la estrategia y aportar sus conocimientos que ya ha mostrado en el Burnley. "Estaré aquí mucho y me gusta esta ciudad muchísimo, pero no voy a dirigir los departamentos día a día. Hay gente muy buena para eso. Eso sí, puedo ayudar con mi experiencia".

Destacó también la historia de su vinculación: "Hace tres años estábamos ya evaluando cuál sería nuestro próximo proyecto. Y viendo qué parte del mundo buscábamos. Yo quería algo en España, y por eso miramos aquí. Cuando me hablaron de la posibilidad del Espanyol, yo había estado aquí como estudiante, para mi era un sueño que podía pasar. Después de tres años, el sueño ya está vivo".

INTERNACIONALIZAR EL CLUB

Respecto a los fichajes, entiende Pace que todo depende de la gestión: "Sabemos que las normas de LaLiga son estrictas. Tenemos que mirar de acuerdo a las reglas, en este momento no lo tengo claro. pero sabemos que podemos ayudar en las decisiones y otras maneras para pensar en eso en adelante".

"En el caso del Barça, si miras los turistas que vienen, no son necesariamente aficionados del Barça. Demasiados turistas en esta ciudad, hay una oportunidad de que puedan conocernos y visitarnos. Y quizá pueden ser pericos o pericas también. Deben conocer que estamos. Podemos crecer en la ciudad y en todo el mundo", puntualizó Pace.

RELACIÓN CON BURNLEY Y 'TOP 6'

"Éxito para mi es ser uno de los seis más grandes del país, sería buenísimo. Si podemos lograr más de eso, sería un sueño también. Éxito, de verdad, será tratarnos con la mentalidad de ser uno de los mejores seis del país", explicó Pace.

Sobre la relación con el Burnley, el otro gran club de su conglomerado, destacó: "Hay posibilidades de jugadores que pueden pasar a otros equipos, quizá en Inglaterra, como Koleosho. Pero son dos clubes independientes. Hay muchas cosas que podemos aprender de cada uno. Pero no estaré trayendo muchas personas de allí, aunque algún intercambio se podrá hacer, por supuesto".

El conjunto perico enfrentará este viernes, por la jornada 9, al Oviedo en el Carlos Tartiere. Será la vuelta del parón de selecciones y la primera experiencia de Pace como propietario oficial, aunque ya en más de una ocasión ha hecho acto de presencia para apoyar al equipo, desde la pretemporada y también en partidos de competición oficial. De hecho, viajó a presenciar el empate 2-2 en Anoeta ante la Real Sociedad.