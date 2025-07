Alan Pace se reúne con los capitanes del Espanyol: "Me dio muy buenas sensaciones"

El RCD Espanyol sigue afrontando su pretemporada de cara al curso 2025/26. El equipo de Manolo González se encuentra concentrado en Navata de cara al choque de este miércoles en Sabadell ante el Girona por la final de la Copa Catalunya.

En el marco del encuentro, Pol Lozano atendió a SPORT en una entrevista que podrán leer íntegra este miércoles. El futbolista de Sant Quirze del Vallès adelantó en exclusiva que los capitanes del equipo perico ya han hablado con Alan Pace, nuevo propietario del Espanyol.

Pol destacó que tanto él como Javi Puado, Lele Cabrera y Edu Expósito tuvieron una reunión informal con Pace en Torremirona, durante su concentración, para tener una primera toma de contacto con la plantilla.

Sensaciones positivas

“A mí me da buenas sensaciones, viene de gestionar un club en Premier, que es una liga de mucho prestigio. Creo que la gestión va a ser buena. A la plantilla no se ha dirigido, pero los capitanes hablamos con él, tuvimos una charla aquí en Torremirona y a mí me dio buenas sensaciones, la verdad”, destacó Pol en sus declaraciones.

"Fue una charla muy corta, algo bastante informal, no nos dijo nada del otro mundo, solo que si necesitábamos cualquier cosa se la dijéramos directamente a él. Más adelante se irá introduciendo", añadió el mediocentro perico.

Pace y su hólding VSP tomarán control entero del club perico una vez se completen las operaciones económicas con RASTAR Group, anterior gestor de la entidad, dejando a Pace el control mayoritario del equipo, tal como lo hace en Inglaterra con el Burnley FC.

Sobre este y otros temas, como las expectativas de la temporada, el dorsal 21 y el sentimiento perico ante el adiós de Joan García, habló Lozano en SPORT en una charla completa que podrán disfrutar este miércoles en nuestras ediciones de web y papel.