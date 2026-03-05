Alan Pace, presidente del Espanyol, carga contra el VAR: "Es una mentira... Esperar seis minutos destroza el fútbol"

Alan Pace regresó a sus raíces esta semana. Coincidiendo con los 100 días de su presidencia en el Espanyol, el directivo inauguró el IESE Sports Management Center, un nuevo centro dedicado a la investigación y al impulso del liderazgo, la profesionalización y la excelencia en la industria deportiva a nivel global.

Durante la presentación, Pace, que estuvo acompañado por Marc Gasol y Kristoff Puelinck, repasó su trayectoria tanto en el Burnley FC como en el Espanyol. Sobre la relación entre club y afición, señaló: "El mayor desafío es la afición y su relación con la propiedad. Mientras el fútbol se profesionaliza, la gente quiere saber cuánto dinero vas a invertir, ganar o perder partidos".

Y añadió sobre el equilibrio que se debe mantener: "Cuesta encontrar el equilibrio entre ambición y realidad, entre afición y profesionalización. Es duro. Me gusta estar en la comunidad, escuchar y conocer las expectativas. Por eso paso en Barcelona cuatro días a la semana. Es importante estar, pero más comprometerse".

El VAR fue otro de los temas tratados. Pace cargó contra el sistema de videoarbitraje, que calificó como "mentira": "La tecnología es la solución, pero esperar seis minutos por una solución destroza el juego. Y es muy subjetivo. Si pides los audios del momento exacto, no hay consistencia, no importa lo que te digan porque la mayor parte del tiempo es una mentira".

"En Inglaterra en Segunda división no hay VAR y las emociones son puras, no están esperando por si lo anulan. Ahora mismo, estaría más cerca de no tener VAR que de tenerlo, porque no es cien por cien certero", agregó.

Respecto a LaLiga, Pace destacó su regulación clara y su enfoque en el ‘fair play’ económico: "Nos gusta LaLiga porque las normas están muy definidas, aunque cuesta ser más competitivo". Recordó también su innovación en el Burnley: "Fuimos el primer club de la Premier League en emplear la Inteligencia Artificial".

Noticias relacionadas

Finalmente, el presidente del Espanyol quiso referirse al fútbol femenino: "Tengo tres hijas que han participado en deportes femeninos toda su vida. Queremos profesionalizarlo completamente, pero no es tan fácil, es un viaje, tenemos que crecer y apoyaremos todo lo necesario para que suceda".