Alan Pace usa a Pinocho para responder a unos presuntos impagos a Chen Yansheng

Alan Pace, presidente del Espanyol, ha decidido cortar de raíz cualquier especulación en torno a su figura. Coincidiendo con sus primeros cien días al frente del club, alcanzados este sábado, el empresario estadounidense ha salido al paso de los comentarios que han circulado en las últimas horas por redes sociales y que señalan un presunto impago a su predecesor, Chen Yansheng.

Según 'Futbolin1900', el origen del conflicto se sitúa en el pasado 31 de diciembre, fecha límite para que el grupo liderado por Pace hiciera efectivo uno de los pagos clave a Rastar Group para completar la adquisición del club. Un pago que, supuestamente, no se habría producido ante la falta de liquidez y por el que el propio empresario norteamericano habría pedido una prórroga para afrontarlo más adelante.

La petición no sentó nada bien en China, según informa la misma fuente, y Rastar, con Chen Yansheng a la cabeza, consideró que se habían roto los términos del acuerdo, por lo que se podrían tomar medidas legales por incumplimiento de contrato.

Pinocho para desmentir las especulaciones

La respuesta del propietario perico a estas especulaciones ha sido contundente, aunque con ironía: un GIF con la cara de Pinocho para dejar bien claro que los rumores que circulan en plataformas como ‘X’ son completamente falsos. Ya lo suelen decir: una imagen vale más que mil palabras.

Pace, consciente de que el equipo ha encajado un pequeño bajón en estos últimos tres partidos (solo han sumado un punto de nueve posibles), no quiere distracciones. De momento, trabaja intensamente junto a Fran Garagarza y Manolo González para estar atento a un mercado que solo reforzará la plantilla si es realmente necesario e interesante para el club, que ha firmado un primer tramo liguero sensacional.