Alan Pace: "Si Fran Garagarza y Manolo necesitan algo en el mercado de invierno, intentaremos ayudar"

Alan Pace pasó ayer un día de lo más ajetreado. El presidente del RCD Espanyol vivió su 'media day' con el objetivo de darse a conocer todavía más al público blanquiazul, tras oficializarse hace tan solo unos días la compra de la entidad catalana por parte de Velocity Sport Limited, la empresa que él dirige.

El nuevo propietario del Espanyol se pronunció acerca de varios temas de actualidad en su visita a la redacción de SPORT y, entre ellos, habló del próximo mercado de fichajes de invierno. Aunque asegura que fichar en enero no es buena idea, el dueño del club perico no cierra la puerta a alguna incorporación ilusionante.

Eso sí, los fichajes solo llegarán si así lo piden tanto el entrenador Manolo González como, lógicamente, el director deportivo Fran Garagarza. Además, también deberá mejorar la situación económica blanquiazul en términos de 'fair play financiero'.

Fran Garagarza, en la rueda de prensa de valoración de mercado / Carlos Mira - RCDE

"Intentaremos ayudar"

"Lo primero que puedo decir es que, si ellos (Fran Garagarza y Manolo González) necesitan algo, intentaremos ayudar", comenzó diciendo Alan Pace acerca de la ventana de transferencias que se abrirá en LaLiga española tras el parón por Navidad.

Pero tiene claro el estadounidense que "el mercado de invierno siempre es complicado". "Nunca pensamos que el mercado de enero sea bueno. No es el momento en el que normalmente queremos hacer movimientos", añadió Alan Pace.

Alan Pace visitó el plató de SPORT / Dani Barbeito

"Tenemos un buen equipo ahora"

"Sí, estamos dispuestos a hacer algo, pero también todo depende de lo que se busque", apuntó el nuevo dueño blanquiazul, que también desveló que ni el director deportivo ni el entrenador han solicitado nada todavía: "Hablaremos de eso en las próximas semanas".

Y concluyó Alan Pace rompiendo una lanza en favor del equipo actual, que anda sexto en la clasificación de LaLiga tras nueve jornadas disputadas: "Si hay algo que podamos hacer, lo analizaremos. Estamos preparados, aunque no estamos seguros de poder conseguir lo que queremos ni de que vayamos a hacer algo. También tenemos un buen equipo ahora mismo".