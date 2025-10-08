Alan Pace ya es el dueño del Espanyol

El miércoles 8 de octubre de 2025 quedará grabado para siempre en la historia del RCD Espanyol. El tiempo dirá si para bien o para mal. Velocity Sports Limited, con Alan Pace como figura visible, se convierte en el nuevo propietario del conjunto perico tras una venta anunciada el pasado 14 de julio y completada este miércoles con la firma definitiva.

La operación será plenamente oficial este jueves, cuando se dé el visto bueno a la transferencia desde China, ya que hoy no ha podido cerrarse de forma definitiva por la diferencia horaria con España. La firma de la compraventa, ante notario y con Pace y Chen Yansheng presentes, tuvo lugar a media mañana en el bufete de abogados Rousaud Costas Duran de Barcelona.

Se envió a China el pago y toda la documentación necesaria, pero el trámite no se ha podido completar todavía por la circunstancia mencionada. En cualquier caso, se resolverá en cuestión de horas.

La venta del Espanyol se ha cerrado por un valor de 130 millones de euros fijos más variables, correspondientes al 99,65% del capital social de la entidad blanquiazul. Alan Pace será la cabeza visible del club y contará con el apoyo de dos figuras de su máxima confianza: Bradley Spiby y Antonio Dávila. Todo apunta a que concederá una rueda de prensa la próxima semana para detallar los planes de su proyecto.

De este modo, la era Chen en el Espanyol llega a su fin, aunque el empresario chino no se desvinculará por completo de la entidad: conservará un 16,45% del accionariado de VSL, participación a la que podrá renunciar en un plazo de dos o cinco años. Chen aterrizó en el club en enero de 2016, firmando una etapa positiva en el plano económico —saneó las cuentas del club—, pero marcada por dos dolorosos descensos en lo deportivo.