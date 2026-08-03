Alan Pace crea Velocity Sports Partners Spain SL, una empresa para reforzar el crecimiento del Espanyol

Alan Pace iniciará la que es su segunda temporada como propietario del Espanyol. Tras un primer año movido, en el que el equipo hizo una primera vuelta espectacular en la que acabó en puestos europeos, pero terminó sufriendo por la permanencia tras un segundo tramo de temporada nefasto, el estadounidense busca que el nuevo curso sea algo más estable.

Es por eso que, desde la directiva, se está buscando el crecimiento económico y empresarial de la institución. Para ello, tal y como informa 'ON Economia', Pace ha creado Velocity Sports Partners Spain SL, una empresa que tendrá sede en el RCDE Stadium.

El gran objetivo de esta nueva compañía es profesionalizar la estructura operativa del Espanyol, centralizando las funciones ejecutivas y administrativas. Este es el primer paso de un plan mucho más ambicioso, que busca modernizar al club a través del análisis de datos para poder detectar mejor al talento internacional y poder dar un mejor uso a la cantera.

Velocity Sports Partners dependerá de Velocity Sports Limited, un holding con sede en Londres que aglomera las inversiones en el fútbol europeo de Alan Pace, las cuales incluyen, además del Espanyol, al Burnley inglés.

Si bien existe una fuerte hermandad entre ambos clubes al compartir propietario, la semana pasada disputaron un amistoso y se han dado en este mercado varios traspasos entre ambos clubes, como Lluc Castell al Burnley o Hartman al Espanyol; ambos equipos se gestionan con total transparencia.

A su vez, Velocit Sports Limited es una filial del fondo de inversión ALK Capital, el cual, además de en el deporte, también está especializado en el mundo de los medios de comunicación. En su página web, se autodefinen como "un equipo de profesionales de alto calibre con décadas de experiencia en altos cargos operativos involucrados en inversiones, gestión de riesgos, operaciones comerciales y reestructuraciones de alto perfil".