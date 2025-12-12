Alan Pace brinda por el Espanyol: "Esperamos tener mucha suerte y éxito juntos"

El RCD Espanyol celebró este viernes 12 de diciembre su tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación, un acto encabezado por el presidente Alan Pace en el RCDE Stadium

En primer lugar, intervino Andrés Merello, el nuevo director de comunicación del club. Con un tono cercano, agradeció a los medios la buena acogida desde su llegada y transmitió un mensaje claro: continuar informando sobre todo lo que se está haciendo para construir un Espanyol más grande y mejor

Posteriormente, el presidente del Espanyol aprovechó el gran momento que vive el equipo para lanzar un mensaje cercano a la afición durante el acto navideño. Con humor, Pace recordó: “No es un discurso, sólo es un brindis y no bebo, por lo que no voy a tomar, especialmente si estamos en televisión”.

Alan Pace habla con la comitiva de SPORT / RCD Espanyol

Pace celebró el ambiente que rodea al club tras las últimas buenas actuaciones del conjunto blanquiazul y agradeció la implicación de todos los estamentos: “Es un placer estar con vosotros en este tiempo del año. Feliz Navidad, Bon Nadal, y gracias por su apoyo”.

Por último, el dirigente expresó su confianza en lo que viene: “Esperamos que tengamos mucha suerte y éxito juntos por siempre”, un deseo que encaja con la ilusión que vive el espanyolismo en esta etapa de crecimiento