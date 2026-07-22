Alan Pace aumenta el límite salarial del Espanyol: Monchi, con más margen para fichar

La dirección deportiva del RCD Espanyol sigue trabajando para reforzar una plantilla a la que todavía le faltan muchos retoques antes de arrancar LaLiga el próximo 16 de agosto. Y mientras Monchi cerraba a Alex Calatrava, Gabriel Moscardo y 'Q' Hartman y le buscaba salida a algún que otro activo, Alan Pace ideaba fórmulas de ingeniería financiera para aumentar el límite salarial del club.

Dicho y hecho. Según avanzó 'LaGrada', Velocity Sport Limited (VSL), empresa dueña del Espanyol y presidida por Pace, convertirá en acciones parte de la deuda que tiene el club perico con la sociedad con el objetivo de dotar a Monchi de más recursos económicos para fichar este verano.

La operación la llevará a cabo el propietario estadounidense en la próxima Junta General de Accionistas, prevista para el mes de diciembre, pero el Espanyol habría llegado ya a un acuerdo con LaLiga para poder incorporar al límite salarial la mitad de esa cantidad por anticipado en este mismo mercado de fichajes, lo que equivale a unos 5 millones de euros. El resto será aplicado el próximo verano.

Margen para inscribir

Al aumentar el límite salarial, el director general deportivo tendrá más margen de maniobra a la hora de reforzar la plantilla de Manolo González e inscribir futbolistas sin que la necesidad de vender jugadores -otra de las formas de aumentar el límite salarial- como el año pasado por ejemplo con Joan García sea demasiado urgente, aunque no descartable.

Monchi, durante la presentación de Moscardo / Gorka Urresola

Según se informa, la deuda que pretende capitalizar VSL procede de préstamos que la empresa de Alan Pace ha ido concediendo al Espanyol en los últimos meses para darle liquidez a la entidad. Con la operación prevista en diciembre, los préstamos pasarán a integrarse en el capital social del club y dejarán de computar como deuda financiera.

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Confirmada ya la conversión de deuda en acciones, es turno ahora para que Monchi afronte el último mes de mercado con mayores recursos. Al fichaje de Calatrava por cinco millones y las cesiones de Hartman y Moscardo debería sumárseles pronto la incorporación de un central titular que sustituya a Calero y de varias piezas que permitan aumentar la competitividad de la plantilla en todas las posiciones.