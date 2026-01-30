Aislados del ruido a por el Alavés

No ha arrancado precisamente bien el 2026 el Espanyol de Manolo González. Envuelto en una serie de decisiones arbitrales en contra y con unos resultados que no terminan de acompañar, los blanquiazules defenderán una jornada más la privilegiada quinta posición que persiguen tanto el Real Betis como el Celta. Por todo ello, el duelo en el RCDE Stadium frente al Alavés se antoja como la oportunidad perfecta de dar un golpe sobre la mesa.

"No quiero que me den ni regalen nada, pero tampoco que me lo quiten. Queremos ganar el partido con nuestro juego, con nuestro fútbol". Así de contundente se mostró el técnico perico ayer en rueda de prensa. Sabe bien Manolo González que la mala dinámica viene únicamente en cuanto a resultados, pero no en nivel de juego.

Y es que el Espanyol fue superior al FC Barcelona y no mereció perder frente al Girona. Tampoco en Mestalla, donde fue el VAR quien le privó de la victoria en el añadido. Son esas buenas sensaciones las que deberá trasladar al césped de Cornellà-El Prat en una jornada en la que se esperan varios cambios en un once inicial con muchas incógnitas mientras los fichajes siguen sin llegar a falta de tres días para el cierre de la ventana de transferencias de invierno.

Un once difícil de ajustar

La primera modificación podría llegar en la defensa, donde el técnico blanquiazul recuperará a Omar El Hilali tras sanción y donde Fernando Calero no parece tan intocable. Un cambio de rumbo le daría la titularidad a Clemens Riedel junto a Cabrera, inamovible del eje de la zaga y acompañado siempre por Carlos Romero en la banda izquierda.

En la sala de máquinas, Edu Expósito apunta a recuperar la titularidad, al confirmar Manolo que no sufre ningún tipo de molestias. El de Cubelles podría jugar algo más adelantado si el técnico apuesta por el doble pivote Urko González-Pol Lozano.

Copete disputa un balón con Roberto Fernández en el encuentro entre el Valencia y Espanyol / Ana Escobar

Y en ataque es donde surgen más dudas, pues nadie logra derribar la puerta de la titularidad y el técnico busca la fórmula del éxito probando en los carriles con Dolan, Jofre, Terrats y un Pere Milla que no encuentra su mejor versión y que podría tener descanso. Todos ellos parten con posibilidades, mientras que Roberto Fernández ejercería de '9' siempre y cuando Manolo no decida probar con dos puntas con un Kike García que se las verá con su exequipo.

Un Alavés al alza

Sea cual sea el once, deberá el Espanyol dar su mejor versión para doblegar a un Deportivo Alavés en pleno crecimiento. A las buenas sensaciones del Metropolitano pese a la derrota (1-0), le siguió un balsámico triunfo frente al Real Betis que permitió a los de Eduardo Coudet salir de la zona roja y situarse un punto por encima del descenso.

Noticias relacionadas

Denis Suárez es la única baja babazorra, mientras que el entrenador argentino ya no podrá contar con el hasta ahora futbolista más diferencial de la plantilla, un Carlos Vicente que hace escasas horas puso rumbo a Birmingham para fichar por el conjunto de la Championship, debilitando todavía más a una Liga española en horas bajas.