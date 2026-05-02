La agonía del Espanyol de Manolo: cinco citas en 21 días y un triunfo para evitar el tercer descenso en seis años

Después de 16 partidos sin ganar, récord absoluto de la Liga desde el inicio del año natural, el miedo ha llegado al Espanyol. Se percibió contra el Levante y puede ir a peor si no se pone punto final a la segunda peor racha de la historia del club, solo superada por las 19 jornadas sin vencer que encadenó el equipo de Clemente en la temporada 1988-89.

En un contexto de desgobierno en el club, el bloque de Manolo agoniza, pero acaricia un objetivo que supondría la renovación automática del técnico. Solo falta un triunfo (o tres empates, puestos a seguir con las migajas) para evitar el tercer descenso en seis años, tras caer a Segunda en 2020 y 2023. Quedan cinco citas en 21 días de mayo para lograrlo.

1- Jornada 34: Espanyol-Real Madrid

Nada más concluir el choque ante el Levante, Manolo González ya dirigió su mirada hacia el pulso de este domingo en Cornellà ante el Madrid. "Estamos con fuerzas. Será difícil, pero el año pasado ya les ganamos". Así fue. Un gol de Carlos Romero en el minuto 85 llevó el éxtasis al estadio y el equipo perico salió del descenso en un pulso recordado por una dura entrada del lateral zurdo a Mbappé que pudo costarle la expulsión antes de marcar el tanto del triunfo. Parece complicado repetir un éxito así, pero el conjunto de Arbeloa llega también en horas bajas, con una sola victoria en sus seis últimos partidos y sin más objetivo que prolongar lo máximo posible el alirón del Barça. El goleador francés, además, es baja por lesión.

Carlos Romero celebra el gol del triunfo contra el Real Madrid del curso pasado en Cornellà. / Valentí Enrich

2- Jornada 35: Sevilla-Espanyol

Una derrota contra el Madrid agregaría una dosis de dramatismo total al siguiente compromiso perico. El Espanyol visitará el sábado 9 de mayo (16.15 horas) al Sevilla, el equipo que cierra ahora la zona de descenso. Los andaluces tienen dos citas seguidas en el Pizjuán trascendentales para seguir en Primera: este próximo lunes contra la Real Sociedad, con ultimátum incluido para el técnico Luis García Plaza, y el pulso ante los blanquiazules. En la jornada 13, el bloque de Manolo superó al Sevilla del destituido Matías Almeyda (2-1), que ahora acumula cinco derrotas en las seis últimas jornadas.

Kike García, entre Vargas y Batista Mendy, durante el Espanyol-Sevilla del pasado noviembre en Cornellà. / Alejandro Garcia / EFE

3 - Jornada 36: Espanyol-Athletic

La última jornada intersemanal de LaLiga otorgaría al Espanyol una bala ideal para sellar la salvación en caso de tropezar en sus dos anteriores duelos, que quizá son de mayor complejidad que este encuentro del miércoles 13 de mayo (19.00 horas) contra el Athletic de Ernesto Valverde, el exjugador y extécnico blanquiazul, siempre querido en el feudo perico. No acompaña demasiado ni el día ni la hora, pero la afición debe ser clave para certificar el objetivo si es necesario seguir remando hacia la permanencia. El rival debería llegar sin excesivas preocupaciones, con Europa en juego pero sin la intensidad que por ejemplo mostró el Levante. El cuadro perico ya tumbó al vasco en San Mamés el pasado 22 de diciembre. Fue su última victoria antes de la increíble racha que le he llevado a temer por la categoría. El Athletic tampoco ha brillado este curso fuera de casa. Es el 15º visitante de LaLiga. Parece la tarde ideal para espantar los fantasmas.

Ernesto Valverde y Manolo González se saludan antes de un encuentro. / Quique Garcia / EFE

4 - Jornada 37: Osasuna-Espanyol

La penúltima cita de LaLiga conduce al Espanyol a Pamplona, una plaza complicada en la que no es fácil sumar. El cuadro navarro es el quinto mejor local del torneo y solo ha perdido 2 de sus 16 partidos en El Sadar, donde no cae desde el mes de noviembre ante la Real. A nivel clasificatorio, el cuadro rojillo selló la salvación con la remontada de la jornada pasada contra el Sevilla, un resultado que le vino de maravilla al conjunto perico. Ahora peleará por entrar en Europa aunque su próximo adversario es el Barça. Es un encuentro complicado al ser el último de Osasuna ante su afición, pero puede haber opciones de rascar algo. En Cornellà venció el Espanyol con un gol de Romero en la tercera jornada.

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Expósito y Boyomo pugnan por un balón en el Espanyol-Osasuna de la tercera jornada. / Enric Fontcuberta / EFE

5 - Jornada 38: Espanyol-Real Sociedad

La historia se repite y el Espanyol cerrará la Liga en casa contra la Real Sociedad, el mismo rival que visitó Montjuïc aquel inolvidable 13 de mayo de 2006. Un gol de Coro en el minuto 91 evitó la catástrofe absoluta en una noche taquicárdica que concluyó con final feliz. Nadie quiere pasar por algo similar. Ya hubo suficiente el curso pasado con otra victoria imprescindible contra Las Palmas para certificar la permanencia. El campeón de Copa ya tiene su presencia asegurada en la próxima Europa League y debería llegar a Cornellà sin opciones de alcanzar la quinta plaza que puede llevar a la Champions. No parece, por tanto, el peor adversario para acabar el campeonato. Puestos a ser optimistas, también figura en el recuerdo la tarde del 18 de mayo de 2019, cuando el Espanyol de Rubi tumbó a la Real en la última jornada y se metió en la Europa League.