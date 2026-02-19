El aficionado del Espanyol que recorre kilómetros por cada resultado: "Comencé el día del Barça y ya llevo 122"

"Vivo los partidos del Espanyol de una manera distinta. Empecé el día del Barça y ya llevo más de 122 kilómetros recorridos". Pedro Jaime (2003/Barcelona) está llevando a cabo un desafío único: correr los resultados del Espanyol. Este creador de contenido, perico de cuna, se inspiró en el influencer @milulez, quien lleva a cabo la misma iniciativa pero enfocada en el Deportivo de la Coruña.

El aficionado del Espanyol empezó el reto el partido contra el FC Barcelona, justo cuando el equipo de Manolo González empezaba con la mala dinámica. Decidió embarcarse en esta aventura para combinar sus dos grandes pasiones: el running y el deporte. Aunque el camino no está siendo fácil y ha tenido sus altibajos, no se arrepiente de su decisión y está convencido de que cumplirá su reto hasta el final de la temporada.

El reto consiste en correr una cifra determinada de kilómetros dependiendo del resultado del Espanyol. Por ejemplo, en el partido contra el conjunto de Hansi Flick, Pedro Jaime solo tuvo que correr dos kilómetros (0-2), un reto bastante asequible. Sin embargo, la derrota del Espanyol ante el Villarreal (4-1) le obligó a correr casi una maratón: 41 kilómetros.

Desde que empezó el desafío: 122 kilómetros

Espanyol 0-2 FC Barcelona: 2 kilómetros

Levante 1-1 Espanyol: 11 kilómetros

Espanyol 0-2 Girona: 2 kilómetros

Valencia 3-2 Espanyol: 32 kilómetros

Espanyol 1-2 Deportivo Alavés: 12 kilómetros

Villarreal 4-1 Espanyol: 41 kilómetros

Espanyol 2-2 Celta de Vigo: 22 kilómetros

Tiene claro que si el Espanyol golea en el RCDE Stadium, no tendrá ningún problema en cumplir con el desafío: "Si ganan 5-0 yo los correré con orgullo. En cambio, si pierden como el otro día en la Cerámica, pues la verdad me fastidia".

Los vídeos se le están empezando a hacer viral en redes, lo que ha provocado una oleada de dudas por si cumple realmente el desafío. No obstante, Jaime Pedro reconoce que no hace pausas. "Siempre digo que si alguno no se lo cree que me siga en 'Strava', que es por donde registro todas las actividades y se ve que hago los kilómetros", reivindica.

Respecto a los comentarios que recibe, el seguidor del Espanyol es claro: "En la mayoría de vídeos he recibido muchos ánimos, excepto el día que publique el vídeo del partido contra el Barça, donde recibí críticas por parte de los culés, aunque los pericos me defendieron de los comentarios negativos".

En uno de sus últimos vídeos, un seguidor suyo le señaló que "estás corriendo más que algunos jugadores del Espanyol", un comentario que se tomó con humor. Sin embargo, reconoce que "alguno podría correr más".

Pedro Jaime, el perico de moda en redes / Instagram

Es consciente de que el equipo de Manolo está atravesando un mal momento: "El equipo ahora no está bien estructurado y se tienen que poner las pilas, pero no podemos tirarnos al cuello de Manolo cuando ha conseguido lo que ningún entrenador ha conseguido en las últimas temporadas".

Gracias a la viralidad que están alcanzando sus últimos vídeos, sueña con poder realizar el desafío en el RCDE Stadium. "Me haría mucha ilusión", confesó.