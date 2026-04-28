La advertencia de Gonzalo Bernardos al Espanyol: "Las sensaciones son deplorables"

El 22 de diciembre de 2025 fue la última victoria del Espanyol en LaLiga. El conjunto de Manolo González lleva 16 partidos sin conocer la victoria, cosechando 10 derrotas y 6 empates. Ayer, el conjunto blanquiazul tenía una oportunidad de oro para romper la mala dinámica ante el Levante, pero fue incapaz de sumar tres puntos y ya se mete en un lío.

El Espanyol se encuentra a cinco puntos del descenso, que lo marca el Sevilla, a falta de cinco jornadas. Aún tienen que jugar contra el Real Madrid, el Athletic Club y la Real Sociedad en el feudo blanquiazul, y fuera de casa se enfrentarán al Sevilla y al Osasuna.

Con una victoria, el equipo de Manolo podría estar ya salvado, pero no llega de ninguna de las maneras y la sensación que dan los últimos partidos es que los jugadores están completamente abatidos.

A pesar de la mala dinámica, Alan Pace no se plantea el cese del técnico, así que tendrán que salvarse con sus planteamientos, que ya están en tela de juicio por parte de la afición blanquiazul.

Alan Pace, presidente del Espanyol / Archivo

La dinámica del Espanyol está en boca de todos y una de las personas que quiso compartir su opinión al respecto fue el economista Gonzalo Bernardos a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

La dinámica del Espanyol, en el punto de mira / Enric Fontcuberta / EFE

El profesor de la Universidad de Barcelona empezó diciendo que "Manolo González ya no tiene ningún crédito", debido a que "lo ha agotado todo" y no encuentra ninguna solución válida para romper la mala dinámica.

Por esta razón, el economista lo tiene claro: "La directiva lo debe cesar. Los números cantan: 16 partidos sin ganar y 5 puntos en 14 partidos de la segunda vuelta".

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No dudó en decir que "las sensaciones son deplorables", pues "el equipo no juega a nada". Por último, aseguró que el Levante se mereció sumar los tres puntos en el RCDE Stadium.