Se abre el casting en la portería del Espanyol

Más movimientos en el Espanyol, aunque esta vez en forma de salida. El club perico confirmó la salida de Joan Garcia que, tras abonar su cláusula, firma por el FC Barcelona para las próximas seis temporadas. Ya sin el guardameta de Sallent, se abre el casting en la portería del RCDE Stadium.

Sin lugar a dudas, no será fácil reemplazar a Joan Garcia, que ha completado una temporada a un extraordinario nivel. Teniendo en cuenta esa complicada premisa, el Espanyol ya trabaja en buscar a un sustituto de garantías con la dificultad añadida de la delicada situación económica del club.

Alternativa de la casa

Desde la dirección deportiva perica tienen claro que la primera opción es mirar en casa. Y el nombre de Ángel Fortuño aparece como una opción. El portero barcelonés de 23 años tiene un enorme potencial, sin embargo, apenas ha tenido minutos al primer nivel.

Ángel Fortuño, portero del Espanyol / RCD Espanyol

Sin ir más lejos, esta temporada no ha disputado ni un solo minuto en la portería blanquiazul. Con contrato hasta junio de 2027, parece tener capacidades de sobra para competir por la titularidad. Pero también es cierto que es mucha responsabilidad sustituir a Joan Garcia sin tener experiencia en el fútbol al primer nivel.

En cambio, Fernando Pacheco no es una alternativa para la titularidad en la portería. El guardameta de Badajoz perdió su hueco la temporada pasada en favor de Joan Garcia, y esta campaña tan solo ha jugado dos partidos en la Copa del Rey. Además, en un detalle no menor, cuando Joan Garcia dio el susto en Mestalla, fue Ortuño el que salió a calentar y no el portero extremeño.

En estos momentos, todo apunta a que el Espanyol acudirá al mercado para encontrar a un sustituto de garantías de Joan Garcia. La dirección deportiva con Garagarza a la cabeza ya rastrea el mercado desde hace meses, y tiene a varios candidatos en la lista de futuribles.

En busca de portero

En ese sentido, 'Esport 3' adelanta el interés del Espanyol en Marko Dimitrovic. El guardameta serbio es agente libre después de desligarse del Leganés por una cláusula de liberación por el descenso y, además, tiene una larga experiencia en LaLiga.

Dimitrovic, en acción contra el FC Barcelona / Javi Ferrándiz

Pero hay más. Fran Garagarza, director deportivo de la entidad blanquiazul, ya fichó a Dimitrovic en su etapa en el Eibar y vería con buenos ojos su llegada al Espanyol de acuerdo con la información del medio catalán. Leo Román también gusta mucho en el club perico, pero las pretenciones económicas del Mallorca por su traspaso dificulta su llegada a Cornellà. Ya sin Joan García, el casting ya está abierto para defender la portería del RCDE Stadium.