El 1x1 del Espanyol ante el Real Madrid: Omar secó a Vinicius; poco en ataque de los blanquiazules

No pudo ser. El Espanyol cayó en el Santiago Bernabéu, alargando así una racha maldita en el feudo blanco que le ha impedido cumplir el sueño de colocarse líder de LaLiga. En un partido gris de los de Manolo González en ataque, la diferencia de plantillas quedó patente y dos zapatazos de Militao y Mbappé terminaron con las opciones blanquiazules, muy erráticos en ataque.

La nota positiva se la llevó Omar el Hilali, que secó por completo a un Vinicius que se marchó cabizbajo al ser sustituido. Poco más pudo hacer la defensa del Espanyol en los goles -quizás sí Dmitrovic-, mientras que la delantera pasó totalmente desapercibida. Buenos minutos de Edu Expósito en el centro del campo en la primera mitad.

Las notas del partido del Espanyol ante el Real Madrid:

PORTERO

Marko Dmitrovic (5): Apenas había tenido que intervenir cuando recibió el zapatazo de Militao. Imposible detenerlo pese a que llegó a tocar el balón. En cambio, sí pudo hacer algo más en el tanto de Mbappé, otro disparo lejano ante el que ni siquiera llegó a estirar los brazos para tratar de evitar el gol. Algo inseguro, pero correcto en el resto de acciones.

DEFENSAS

El Hilali (7): Nueva demostración de lateral con una proyección tremenda. Tenía una tarea y la cumplió a la perfección: secó a Vinicius, que se desquició una y otra vez para intentar superarle. Apenas pudo aportar en ataque con un Espanyol replegado esperando a salir al contragolpe.

Calero (6): Imponente desde el inicio, anticipándose en varias ocasiones a Mbappé. Mantuvo la sangre fría para no hacer una falta a Vinicius que le hubiese costado la roja antes del descanso. Mantuvo el nivel en los 90 minutos y nada pudo hacer para evitar los goles del rival.

Cabrera (6): Pelearse con Mbappé no es fácil. Le ganó la espalda en alguna que otra ocasión, pero se mostró imponente por arriba. Obligó al francés a alejarse del área para tener que marcar.

Carlos Romero (6): Mucho más activo en ataque que Omar, pero no disfrutó de muchas transiciones en las que se suele apoyar en su gran calidad técnica para ser decisivo en los últimos metros. Tampoco pudo meterse por dentro ni doblar a Puado en banda.

CENTROCAMPISTAS

Urko (5): Su misión era sostener al Espanyol en el doble pivote junto a Pol Lozano, pero perdió más balones de los que recuperó.

Pol Lozano (5): Correcto en las ayudas, pero poco con el balón en los pies. Apenas tocó pelota en un ejercicio más defensivo que ofensivo. Correcto en el pase, aunque intrascendente en el juego perico. Fue sustituido a la hora de juego.

Edu Expósito (6): El mejor del Espanyol en la primera mitad. Clave en las transiciones, dispuso de una de las pocas ocasiones y su visión de juego le permitió ofrecer dos caramelos que ni Roberto ni Calero supieron aprovechar. Qué guante tiene el de Cubelles para el balón parado. Manolo le reservó para el partido ante el Valencia sustituyéndolo con el 2-0.

DELANTEROS

Dolan (5): Poco atrevido. Acostumbrados a cuatro jornadas con un Dolan eléctrico y encarador, el inglés se achicó frente a Álvaro Carreras, sabedor de la velocidad punta del lateral blanco. No pudo marcharse de su par y prefirió, en general, apoyarse en los mediocentros que mirar hacia delante. Se durmió sobre la hora de juego en una ocasión de peligro en el área rival.

Roberto Fernández (5): Le tocó pelearse con Militao y Asencio en un partido con pocas acciones ofensivas pericas. Apenas disfrutó de ocasiones claras de gol, más allá de un mano a mano en el que Asencio le ganó la partida.

Puado (5): Un tanto alejado de su mejor versión. Tuvo varias acciones de uno contra uno en la banda izquierda que no supo aprovechar. Se le notó fallón en los controles y en las conducciones.

SUPLENTES

Pickel (5): Cumplió en el doble pivote sin destacar. Poco que hacer ante un Madrid que se conformó con el 2-0 y que no pisó el acelerador.

Koleosho (5): No tuvo incidencia en el juego. Tan solo pudo correr y encarar en una ocasión.

Jofre (5): Tampoco pudo brillar. Ni siquiera pudo intentarlo con un Espanyol venido abajo por el resultado.

Kike García (5): Entró en un contexto de partido complicado, pero se mostró más errático de lo habitual. Capaz de bajar balones, pero no de mantener la posesión para el Espanyol.

Antoniu (5): Entró en el 84' con el partido decidido, pero aún dispuso de algún que otro disparo.