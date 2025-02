El 1x1 del Espanyol ante el Real Madrid

El Espanyol se llevó el premio gordo ante el Real Madrid con una trabajadísima victoria que sirve para creer en lo que están haciendo los discípulos de Manolo González. El cuador blanquiazul curró, se fajó a defender y logró irse con los tres puntos después de que Romero aprovechara una contra de manual para sentenciar el partido. Lo merecían los pericos.

Con la victoria, el Espanyol mantiene su buena racha de resultados en este 2025 y se permite la licenciar de soñar con seguir con esta buena línea. El equipo dejó la portería a cero y lo hizo en parte gracias a la actuación de Joan García, que fue el mejor del partido de largo.

Las notas del partido del Espanyol ante el Real Madrid:

DEFENSAS

Joan García (8): No tuvo que aparecer demasiado en el primer tiempo, pero en el segundo sentó cátedra. El meta del Espanyol demostró por qué es uno de los mejores porteros de la Liga y se sacó un ramillete de paradas para mantener vivo a su equipo en todo momento. Para la foto la que le sacó a Mbappé rozando el minuto 77. Un gato en la portería.

El Hilali (7): Le tocó bailar con la más fea y salió victorioso. El canterano estuvo más que serio atrás, escoltado por un Kumbulla que le ayudó siempre que lo necesitó. Bordó su actuación dando la asistencia que acababa de 'matar' al Real Madrid. Una carrera cruzándose todo el campo casi en el 90'. Tremendo despliegue.

Kumbulla (9): El káiser de la zaga. Lo sacó absolutamente todo tanto por arriba como por abajo y se erigió en el gran mariscal de la zaga del Espanyol para dejar la portería a cero.

Cabrera (8): Serio y contundente, el uruguayo volvió a ser la mejor pareja defensiva posible para Kumbulla. Tremendo partido de ambos evitando que el Real Madrid pudiera crear muchísimas ocasiones. No falló en nada.

Carlos Romero (9): Pudo marcar el primer tanto de la noche justo en la reanudación, pero no anduvo acertado. En la segunda, no perdonó. El ex del Villarreal cogió un medido centro de El Hilali y lo llevó a guardar. Antes, generó polémica con una dura entrada sobre Mbappé que acabó en amarilla. Lo era. Suerte que aguantó sobre el verde.

CENTROCAMPISTAS

Urko (6): Debutó como titular con la camiseta del Espanyol ante todo un Real Madrid y dejó buenas sensaciones. El cuadro blanquiazul trenzó sus mejores jugadas de ataque cuando el balón pasó por él. Le puede dar al centro del campo ese punto de pausa y de aguantar la posesión que bien le irá al equipo.

Pol Lozano (6): Fue el pivote defensivo del equipo y, pese a perder algún que otro balón comprometido, estuvo más que correcto. Hizo buena dupla en el centro del campo con Urko.

Král (7): Puro despliegue. El checo estuvo por todos lados y, nuevamente, recuperó una de sus mejores versiones. Su capacidad para recorrer largas distancias le dio al equipo la posibilidad de estirarse cuando más apretaba el Real Madrid.

DELANTEROS

Jofre Carreras (7): Tuvo la primera ocasión más o menos clara del partido para el Espanyol en una diagonal que acabó con su pierna menos buena. Estiró al equipo cuando pudo y le dio profundidad, pero no anduvo fino en los últimos metros. Lo dio todo en defensa tapando las incursiones de Fran García.

Roberto Fernández (7): Sabía que iba a ser un partido de masticar tornillos y de 'matarse' con los dos centrales del Madrid, pero Roberto Fernández no rehuyó la empresa. Se fajó con quien se le puso por delante, luchó todo balón que le cayó cerca y tuvo alguna que otra intentona para haber abierto la lata. Acabó exhausto.

Puado (7): Tampoco iba a tener el mejor partido para brillar, pero no dejó de intentarlo. El Espanyol logró crear algo de peligro cuando el balón pasaba por sus botas. Tuvo que estar más pendiente en tareas defensivas que en sumarse al ataque. Corazón blanquiazul.

SUPLENTES

Tejero (6): Trabajo, trabajo y más trabajo. Tejero no negocia eso. El jugador que puede jugar de todo y siempre cumple. También lo hizo ante el Real Madrid.

Antoniu (7): Necesitaba aire fresco el equipo por las bandas después del enorme trabajo que habían hecho tanto Jofre como Puado y cumplió su cometido.

Véliz (6): Tocó muy pocos balones, pero su entrada le dio más piernas al equipo para poder fajarse con los centrales rivales.

Calero (s.c.): Entró para cerrar el partido.