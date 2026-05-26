El 1x1 de un Espanyol entre la ilusión generada y el desconcierto experimentado

Complicada tarea la de calificar una temporada en la que el Espanyol ha tocado cielo e infierno a partes iguales. De Bilbao salieron los de Manolo González en puestos de Champions League, cerrando 2025 con mucho aire en el pecho y la ilusión de mantenerse en la cresta de la ola. La misma echó todo por los aires y el equipo naufragó en altamar durante las siguientes 18 jornadas, la segunda peor racha de la historia del equipo y que, incluso, comprometió la permanencia. Pero, reponiéndose a la adversidad, el equipo firmó dos victorias y un empate en los últimos tres partidos para acabar la temporada con relativa tranquilidad.

Era difícil, especialmente por un proyecto que no supo reforzarse en invierno: se fueron Koleosho y Javi Hernández, además de la dura lesión de Puado. Solo llegó Ngonge, insuficiente para lo que necesitaba el cuadro de Manolo. Aun así, el equipo tuvo varios puntos altos, sobre todo durante la racha positiva: Carlos Romero fue el MVP, Kike García fue letal y Edu, Urko o Dmitrovic aparecieron cuando se les necesitaba. Además, en la última jornada, también debutaron en Liga dos nombres que, por ahora, se quedan sin calificación, pero que son claves para el futuro: el portero Angel Fortuño y el mediapunta Lluc Castell.

Marko Dmitrovic (8) Llegó con el complicado objetivo de hacer olvidar a Joan García y lo ha conseguido gracias al trabajo, compromiso y buenas actuaciones bajo palos. Ha sido uno de los grandes pilares de la salvación perica.

Omar El Hilali (6,5) Se esperaba un paso adelante del lateral marroquí que no se ha acabado dando. Ha cumplido, sobre todo defensivamente, pero le ha faltado sumar más en ataque y evitar algún error grueso.

Rubén Sánchez (6) Se le tenía presupuestado como recambio de Omar en el lateral. Su labor, no obstante, resultó más ofensiva, llegando a ser titular como extremo por la derecha. No desentonó sin ser brillante las pocas veces que Manolo le necesitó.

Fernando Calero (6) Se despide Calero tras siete temporadas en el club llenas de altibajos y quizás esta ha sido la más destacada. Imponente durante la primera vuelta, fue de más a menos e incluso Riedel le comió la tostada en varios tramos de la temporada.

Leandro Cabrera (6,5) Sensaciones contrapuestas con el central uruguayo, líder nato en la defensa desde hace muchísimos años, pero cometedor de errores impropios en un central de su talla. La nota positiva, su vital aportación goleadora.

Clemens Riedel (6,5) Le faltan detalles por pulir, pero ya lo avisó Manolo: el Espanyol tiene una joya en él. A su corta edad y en su primer año en España, ha cumplido con creces y hasta le ha ganado la partida a Calero. Su salida de balón, clave en una defensa de poco tacto con los pies. Le falta continuidad, regularidad y, sobre todo, experiencia.

Miguel Rubio (5) De los futbolistas menos utilizados de la plantilla. Pocos partidos, actuaciones correctas y un gol que supuso el comienzo de una primera vuelta histórica. Utilizado en los minutos finales para achicar agua.

José Salinas (4) Entre la feroz competencia con Carlos Romero y sus deficientes actuaciones en las pocas oportunidades que ha tenido, su fichaje no ha terminado de cumplir con las expectativas generadas. Su rendimiento ha estado claramente por debajo de lo esperado y no ha conseguido asentarse ni marcar diferencias.

Carlos Romero (9,5) Es una de las grandes revelaciones de LaLiga. Talento y brillantez en tres cuartos de campo que le han permitido al Espanyol sumar un arma ofensiva de gran peligro. Sus 6 goles y 3 asistencias reflejan el impacto que ha tenido esta temporada.

Urko González (8,5) El Espanyol apostó por su fichaje y el centrocampista ha respondido con creces. Ha aportado equilibrio al equipo y ha destacado por su constante trabajo en las ayudas defensivas. Domina todo el centro del campo y no concede absolutamente nada sobre el césped.

Edu Expósito (7,5) Es el jugador con más talento de la plantilla. La magia lleva su nombre y apellidos. Aunque ha atravesado algún altibajo durante la temporada, cada vez que el balón pasa por sus botas el juego del Espanyol gana claridad. Es el enlace perfecto entre el centro del campo y la delantera perica.

Pol Lozano (7) Año de afianzarse como indiscutible para Manolo en el once. El ‘10’ tuvo su estreno goleador con el equipo esta temporada y, también, picos muy altos. Su punto débil: las tarjetas.

Charles Pickel (5) El congoleño no logró nunca hacerse con un sitio fijo en el equipo titular. Como revulsivo, algunas veces aportó, pero otras tantas resultó con poca incidencia. Su roja en Palma le penaliza.

Ramon Terrats (6,5) La sensación de querer y no poder. Aficionado desde pequeño ha podido cumplir su sueño, aunque seguramente la aventura no ha salido como esperaba. Ha dejado detalles de calidad, pero le ha faltado continuidad y regularidad.

Javi Puado (6) Frustrado por las lesiones, al ‘7’ solo se le puede juzgar por los diez partidos que disputó cuando el equipo atravesaba su mejor momento. Dos goles para un capitán que ejerció como tal empujando desde fuera, apoyando y dando la cara en los momentos más complicados.

Luca Koleosho (4) Ilusionaba mucho el internacional italiano con su vuelta al equipo donde debutó como profesional. Sin embargo, el que regresó de Burnley no fue el mismo Koleosho que brilló en sus inicios: se marchó en invierno sin marcar ni asistir.

Jofre Carreras (6) La temporada pasada fue de los fijos en las rotaciones de Manolo González. En este curso 2025/26, los mejores momentos del equipo no coincidieron con su presencia en el campo, teniendo apenas protagonismo. Solo anotó un gol: en la derrota 4-2 ante el Atlético.

Antoniu Roca (5,5) Las salidas de Koleosho y Javi Hernández, además de la lesión de Puado, frenaron su marcha en invierno. Pero, como Jofre, apenas fue testimonial esta campaña. Contra el Athletic, en la jornada 36, tuvo apenas su segunda titularidad en toda la Liga.

Tyrhys Dolan (7) Llegó desde segunda inglesa siendo prácticamente un desconocido. Las primeras impresiones fueron muy buenas, aunque con el bajón del equipo también cayó su rendimiento. Eso sí, las últimas sensaciones han sido positivas: marcó en Sevilla y asistió en Pamplona.

Cyril Ngonge (4) Llegó en el mercado de invierno y, pese a dejar una buena impresión inicial, su aportación se ha quedado en algunos destellos aislados y un impacto escaso en los metros finales y en las estadísticas. De hecho, apenas ha tenido protagonismo en los últimos partidos de Liga.

Pere Milla (7,5) Es uno de los mejores reflejos de la temporada del Espanyol. Tras un inicio de curso espectacular, el delantero atravesó un importante bajón en la segunda vuelta. Aun así, cierra la campaña como segundo máximo goleador del equipo (7 goles).

Roberto Fernández (6,5) No escatima un esfuerzo en el terreno de juego, pero esta temporada ha estado menos efectivo en el aspecto goleador. Ha sido uno de las referencias ofensivas, aunque únicamente ha visto portería en siete ocasiones.

Kike García (8) Ha sabido cumplir a la perfección la misión para la que vino. Cuando el equipo más lo ha necesitado, ha aparecido como un auténtico salvavidas. Entrega, presencia en el área y, sobre todo, gol. Hasta ocho dianas ha celebrado este curso con la camiseta blanquiazul, convirtiéndose en una de las piezas más determinantes del equipo.