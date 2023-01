El 1x1 del Espanyol ante el Betis

Braithwaite volvió a marcar tres meses después para dar los tres puntos a los pericos Puado y Aleix Vidal estuvieron muy activos en banda y Álvaro Fernández volvió a transmitir seguridad

El Espanyol se alejó del descenso y escaló momentáneamente hasta la duodécima posición tras un importante triunfo ante un Betis al que se le notó el cansancio de las dos prórrogas acumuladas. Braithwaite volvió a marcar tres meses después justo antes del descanso.

En la segunda mitad, pudo el Espanyol cerrar el partido en varias ocasiones, incluido un gol anulado a Aleix Vidal por una supuesta falta de Puado. No lo hizo y el Betis tuvo opciones hasta el final. Sufrieron los de Diego Martínez, pero el Betis no fue el mismo de otras jornadas y no consiguió perforar la portería de un buen Álvaro Fernández.

Las notas

Álvaro Fernández (8). Consagrado. Ha vuelto a demostrar que tiene capacidades para ser titular indiscutible en Primera División. Detuvo varias acciones ofensivas del Betis y transmitió, una vez más, mucha seguridad a sus defensores.

Óscar Gil (7). Trabajador. Superó a Abner una y otra vez por banda derecha. No tuvo demasiado trabajo como en otras ocasiones.

César Montes (7). Imperial. Parece haberse aclimatado ya a la Liga española liderando a la defensa blanquiazul con su potente juego aéreo y su contundencia.

Cabrera (8). Colosal. La llegada del mexicano parece haberle hecho más fuerte, ha vuelto mejor tras el Mundial. Despejó todo lo que se le puso por delante y fue una de las armas ofensivas locales. Mandó un balón al larguero.

Brian Oliván (8). Completo. Tenía una difícil tarea y la cumplió a la perfección. Secó a la mejor versión de un Luiz Henrique que llevaba varios partidos siendo el mejor del Betis. Además, asistió a Martin en el gol.

Vini Souza (6). Cumplidor. No destacó como en otros partidos, pero sigue siendo una pieza clave para liberar a Darder y mantener a raya a los atacantes rivales desde el pivote.

Darder (7). Brújula. El balear siguió siendo la pieza imprescindible que debe participar en todas las jugadas ofensivas del Espanyol para mejorarlas.

Aleix Vidal (7). Activo. Esta vez actuó como extremo por delante de Oscar Gil. Estuvo bien en defensa y muy activo en ataque. Suyo fue el segundo gol del Espanyol que posteriormente sería anulado.

Puado (8). Incisivo. No encontró portería, pero por su banda pasaron la gran mayoría de jugadas ofensivas del Espanyol. Fue el creador de la jugada que terminó con el gol anulado a Aleix Vidal.

Braithwaite (7). Decisivo. Volvió a marcar tres meses después como premio a sus buenas actuaciones en las últimas cuatro jornadas. Dio la victoria al conjunto blanquiazul, aunque desapareció en la segunda mitad.

Joselu (6). Peleón. No acudió a su cita con el gol. Ni siquiera se acercó. Pero su trabajo a la hora de bajar y mantener el balón sigue siendo excelente. Trabajó como siempre en punta de ataque.

Suplentes

Calero (6). Oxigenador. Salió para defender el resultado en los últimos veinte minutos y dio tranquilidad al equipo.

Melamed (s.c.). Desapercibido. Apenas apareció en los 10 minutos que tuvo. También ayudó en tareas defensivas.

Rubén Sánchez (s.c.). Bien. Entró para ayudar en tareas defensivas a Óscar Gil, pero apenas tuvo minutos.