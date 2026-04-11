El 1x1 del Espanyol ante el Barça: decepción absoluta

El Espanyol se marchó goleado del Camp Nou en un partido en el que volvió a demostrar muchas carencias defensivas, en el que Dmitrovic estuvo decepcionante y en el que apenas dio noticias en ataque, más allá del gol de un Pol Lozano que fue el único que aportó ese coraje perico necesario en un derbi barcelonés.

Estas son, una por una, las notas del partido de los jugadores del RCD Espanyol

Las notas del partido del Espanyol ante el Barça:

PORTERO

Marko Dmitrovic (1): Decepcionante. Del milagro en La Cartuja a la decepción en el Camp Nou. El serbio falló inexplicablemente en la salida del córner que terminó en el 1-0. Chocó con Omar, cayó al suelo y dejó la portería vacía. En el mano a mano del 2-0, intuyó un recorte de Ferran que no llegó y terminó siendo batido fácilmente. Pero el peor fallo fue el del 3-1, sin contundencia alguna en el despeje.

Marko Dmitrovic no tuvo su día en el Camp Nou / EFE

DEFENSAS

Omar El Hilali (5): Suficiente. No se vio involucrado en ninguno de los goles azulgranas, pero tampoco participó en el juego blanquiazul. No cruzó el centro del campo, pero sí le ganó un duelo clave a Pedri. La banda azulgrana de su carril apenas destacó.

Calero (3): Fotografiado. Volvía a la titularidad mucho tiempo después y eso le pasó factura. No pudo seguir a Ferran en el 2-0, pero fue bien por alto en el despeje de balón. Rashford le sacó las costuras en la segunda mitad.

Cabrera (3): Señalado. Al igual que Calero, Cabrera quedó señalado en el segundo gol del Barça. Fue al uruguayo -algo lento- a quien le ganó la espalda. También Lamine le superó en el 3-1.

Carlos Romero (3): Flojo. Contagiado por la dinámica del equipo, Carlos Romero ya no es el de antes. En defensa no marca las diferencias (suya era la marca de Ferran en el córner) y apenas subió la banda. Ni rastro de sus habituales internadas.

CENTROCAMPISTAS

Urko (4): Superado. Acostumbrados a que no solo recupere balones sino que también reparta juego, Urko se vio superado en el centro del campo por una medular azulgrana muy superior.

Pol Lozano (6): Coraje perico. Pocos canteranos pudo incluir Manolo en el once. Pero esa motivación extra se notó en Pol Lozano, que anotó en el Camp Nou su segundo gol de la temporada. Incluso sin contar el tanto, estuvo atento al corte y le puso la intensidad que requiere un derbi barcelonés.

Edu Expósito (4): Si Edu Expósito no está conectado, el Espanyol se pasea sin alma por el campo. Y no lo estuvo. En la segunda mitad trató de darle algo más de pausa al juego, pero fue sustituido a la hora de juego.

DELANTEROS

Dolan (4): Sacrificado. Prácticamente inédito en ataque, aunque fue el único con algo de chispa que se apagó rápidamente. Al descanso le sustituyó Manolo para dar entrada a Roberto. La única ocasión de peligro perica en la primera mitad fue suya: un centrochut que se envenenó y tocó en el larguero.

Kike García (4): Fallón. Le dio la titularidad Manolo para aprovechar su físico para bajar balones y dejarlos de cara. Pero apenas tocó pelota y falló en un mano a mano con un disparo tímido.

Ngonge (3): Desapercibido. El sustituido al descanso fue Dolan, pero hizo más méritos Ngonge, que apenas apareció en la segunda mitad.

SUPLENTES

Roberto (3). Por centímetros. Tuvo en sus botas el empate tras entrar al descanso. No llegó por centímetros al segundo palo en un centro de Pol. Poco más a destacar de un Roberto alejado de su mejor versión.

Rubén Sánchez (5). Oxigenador. Le dio algo de oxígeno al Espanyol por la banda derecha, situado por delante de Omar El Hilali. Superó a Cancelo y buscó algún centro.

Ramon Terrats (3). Inédito. Encargado del balón parado, tan solo participó en algún saque de esquina.

Pere Milla (3). Inédito. No entró en juego.

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Pickel (s.c.).