El 1x1 del Espanyol ante el Barça

A base de los milagros de Joan García y del talento diferencial de Fermín y Dani Olmo, el Barça asaltó el RCDE Stadium para asegurar su posición como líder de LaLiga (0-2). El equipo azulgrana sufrió como pocas veces esta temporada ante un Espanyol que seguramente mereció más, pero que terminó muriendo en la orilla a pesar de un partido más que notable de los pericos.

Las notas del partido del Espanyol ante el Barça:

PORTERO

Marko Dmitrovic (7): Milagroso. Después de una primera parte donde prácticamente no tuvo que aparecer, en la segunda se puso la capa de héroe para salvar al Espanyol. En respuesta a los milagros de Joan García en la otra portería, el serbio no se quedó atrás con una parada apoteósica a un tiro a bocajarro de Eric García. Nada pudo hacer para evitar el tanto de Dani Olmo por la escuadra.

DEFENSAS

El Hilali (6): Cerrojo. Secó por completo primero a Rashford, luego a Raphinha por banda izquierda en un partido más que sólido del marroquí. Su esfuerzo terminó pasándole factura cuando no llegó al corte de Fermín en el segundo tanto del Barça, pero se desfondó tanto en defensa como en ataque para cumplir con sus obligaciones.

Calero (6): Seguro. Rápido al corte, sólido por arriba y atento en todas las acciones defensivas. Seguro como toda la línea defensiva espanyolista, solamente los minutos finales con los dos tantos azulgranas en transiciones ofensivas permitieron ver lagunas en su bloque.

Cabrera (7): Guerrero. Se abrió la cabeza en un remate que terminó impactando en el rostro de Eric García, pero eso no impidió que el uruguayo siguiese en el partido a pesar de el aparatoso vendaje que portaba. Poderoso en el juego aéreo, sus acciones defensivas frenaron los ataques azulgranas hasta que Dani Olmo decidió decantar el partido a base de talento individual.

Carlos Romero (8): Imperial. Soberbio partido de principio a fin. Secó a Lamine Yamal en las ocasiones que tuvo al azulgrana mano a mano y cerró con garantías su banda ante las subidas de Koundé. Se prodigó en ataque con un centro medido a la cabeza de Pere Milla que solamente la milagrosa parada de Joan García evitó, incluso estuvo a punto de abrir la lata por cuenta propia con un remate preciso que solo Joan García evitó. Difícil hacer más para un lateral.

Espanyol-Barça / SPORT

CENTROCAMPISTAS

Urko (6): Timón. El mediocentro es un diamante en bruto y Manolo González es más consciente que nadie de ello. Se apoderó del centro del campo en labores ofensivas y se convirtió en el timón perico cuando más quemaba el balón.

Pol Lozano (6): Excitado. Centrado en tareas defensivas, el centrocampista volvió a completar un partido notable en la sala de máquinas. No se prodigó tanto en ataque como en otras ocasiones, pero sí fue clave para que su equipo no concediese prácticamente nada en defensa hasta los minutos finales del partido.

Edu Expósito (6): Peleón. Completó un partido más que notable. Desde el mediocampo, dirigió a su equipo en labores defensivas, aunque también asumió funciones para clarificar la salida de balón. De su cabeza salió una magnífica jugada individual que terminó en un pase al espacio para Roberto Fernández que el delantero, mano a mano, desaprovechó. Se marchó para dar entrada a Jofre.

DELANTEROS

Dolan (6): Sacrificado. Más participativo en la primera mitad que en la segunda, el extremo se desfondó para abarcar toda la banda y frenar las acometidas azulgranas en ataque. Le faltó finura cuando tuvo metros por delante, pero poco que reprochar al británico tras un partido más que sacrificado.

Roberto Fernández (5): Fallón. En sus botas estuvieron hasta cinco ocasiones clamorosas para adelantar al Espanyol en el partido, casi todas al contragolpe. El delantero pilló adelantada a la defensa blaugrana en numerosas situaciones, pero no acertó de cara a puerta cuando su equipo más lo necesitaba. Y cuando no fallaba el ariete, era Joan García quien evitaba el tanto perico con paradas sublimes bajo palos. A su favor jugó su lucha y garra en la punta de lanza perica.

Pere Milla (7): Anulado. Solamente una parada de otro mundo puede explicar que se marchase del RCDE Stadium a cero en su cuenta goleadora personal. Lo intentó a balón parado, al contragolpe, en estático... pero se quedó corto en los metros finales para terminar de decantar la balanza a favor de los pericos. Sacrificado en defensa para cubrir los ataques de Lamine, se marchó sustituído en los minutos finales.

Eric García salta por encima de Dmitrovic / Joan Monfort / AP

SUPLENTES

Jofre (6). Inspirado. Entró en la segunda parte para ejecutar una magnífica jugada individual que terminó dejando mano a mano a Roberto Fernández. El extremo se desfondó, pero terminó viendo como se le escapaba el partido en los minutos finales a pesar de su esfuerzo.

Kike García (5). Referencia. No tuvo muchas oportunidades de hacer brillar su juego el ariete, pero se mostró participativo y entregado en los minutos que estuvo en el campo.

Puado (5). Reaparecido. El capitán volvía tras su lesión y tuvo poco tiempo para demostrar su talento. Buena noticia para Manolo González su vuelta.

Ramón Terrats (5). Testimonial. El centrocampista apenas pudo tocar balón desde su salida al pitido final.