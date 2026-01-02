126 años del primer derbi, un 0-0 que marcó el inicio de una rivalidad eterna

El derbi catalán abrirá el año 2026 con un contexto cargado de simbolismo y tensión competitiva. El próximo 3 de enero, el RCDE Stadium acogerá un nuevo enfrentamiento entre RCD Espanyol y FC Barcelona, con los azulgranas como líderes de LaLiga y un Espanyol instalado en una meritoria quinta posición. Será, además, un partido marcado por el regreso de Joan García, actual portero del Barça, a un estadio que fue su casa durante años antes de su controvertida salida rumbo al eterno rival, un movimiento que dejó una profunda herida en la afición blanquiazul.

Más allá del presente, el derbi remite inevitablemente a una historia centenaria. Hace 126 años, el 23 de diciembre de 1900, FC Barcelona y RCD Espanyol se enfrentaron por primera vez. Aquel partido inaugural tuvo lugar en el Camp de l’Hotel Casanovas, un terreno habilitado por aficionados barcelonistas en los terrenos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y utilizado entre 1900 y 1901. El duelo acabó sin goles y enfrentó al FC Barcelona con la entonces denominada Sociedad Española de Fútbol, nombre con el que nació la hoy entidad blanquiazul -por entonces, amarilla-.

El primer Espanyol de la historia, bajo el nombre de 'Sociedad Española de Foot-ball" / RCDE

Según recoge el libro 'Barça Etern' de Toni Closa y David Salinas, el Barcelona alineó a Reig, Negre, Caralt, Vidal, Cabot, Elías, Llorens, Blanco, Quintana, Margarit y Durá, mientras que el Espanyol formó con Galobardas, Carril, Álvarez, Aballí, Lizárraga, Bernat, Ruiz, Montells, Rodríguez, Robert y Ponz. Aquel empate a cero inauguró una rivalidad que, con el paso del tiempo, se consolidaría como la más emblemática del fútbol barcelonés y catalán.

En los primeros años del siglo XX, la rivalidad fue creciendo de la mano del Campeonato de Cataluña de Fútbol, una competición de gran prestigio que servía como vía de acceso a la Copa de España, la actual Copa del Rey. El auge del fútbol en Cataluña y la condición de ambos clubes como los principales representantes de la ciudad alimentaron una competencia cada vez más intensa y frecuente.

La entrada de LaLiga en 1929

Un punto de inflexión llegó en 1929, con la creación de LaLiga, de la que Barça y Espanyol fueron clubes fundadores. El primer derbi liguero se disputó el 7 de abril de 1929 en Les Corts, con victoria azulgrana por 1-0, gracias a un gol de Sastre. El partido de vuelta, celebrado el 16 de junio en Montjuïc, terminó con empate 1-1. Meses antes, en enero de ese mismo año, el Espanyol había eliminado al Barcelona en las semifinales de la Copa, imponiéndose 2-0 en Sarrià y empatando 1-1 en Les Corts, antes de proclamarse campeón frente al Real Madrid.

Ahora, 125 años después de aquel primer encuentro en el Hotel Casanovas, el derbi tendrá un nuevo episodio. Será el partido 217 entre ambos en todas las competiciones oficiales, con 128 triunfos blaugrana, 44 blanquiazules y 46 empates.